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雲林麥寮土雞場確診H5N1禽流感　撲殺12375隻紅羽土雞

▲雲林麥寮鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行64日齡紅羽土雞12375隻之撲殺銷毀作業。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林麥寮鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行64日齡紅羽土雞12375隻之撲殺銷毀作業。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林麥寮鄉一處土雞場發生異常死亡情形，業者主動通報疑似疫情，今（2）日確診H5N1亞型高病原性禽流感，雲林縣動植物防疫所依標準作業程序，執行64日齡紅羽土雞12,375隻之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒作業。

雲林縣動植物防疫所指出，冬季禽流感高風險季節來臨，縣府積極展開防疫措施，預計於2025年1月15日前提供縣內所有禽場消毒藥劑，協助禽農落實場區清潔消毒，以強化生物安全防護，降低疫情擴散風險。

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經農業部獸醫研究所於候鳥排遺中，採檢高雄與台南雁鴨科排遺，嘉義及台南黑面琵鷺共檢出10件H5N1亞型高病原禽流感病毒；雲林縣長張麗善表示，此波禽流感疫情有升溫趨勢，年末已經連續3週都有通報案例，為協助縣內禽農防範禽流感疫情，將盡速對縣內禽農以場為單位，發放1桶消毒藥劑，進行場內環境消毒作業，降低環境中病毒數量。
 
防疫所所長廖培志強調，近日氣溫偏低，且國內野鳥持續檢出禽流感病毒，病原透過野鳥進入國內禽場之風險高，進一步呼籲養禽業者應立即加強禽場防鳥設施、做好門禁管制及消毒等生物安全措施，並提高警覺，每日自主觀察，倘發現禽隻異常，應主動通報，以利防疫機關及時處置。

▲雲林麥寮鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行64日齡紅羽土雞12375隻之撲殺銷毀作業。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林麥寮鄉一處土雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，執行64日齡紅羽土雞12375隻之撲殺銷毀作業。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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