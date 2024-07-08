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文學與童心相伴　雲林文學之美巡迴展揭幕

▲幼兒園幼童朗誦雲林作家林沈默台語詩《唱生日》，與老作家、縣長張麗善同台「唸詩」，象徵大手牽小手、新舊文化傳承。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲幼兒園幼童朗誦雲林作家林沈默台語詩《唱生日》，與老作家、縣長張麗善同台「唸詩」，象徵大手牽小手、新舊文化傳承。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府文化觀光處為推廣閱讀，今（8）日舉辦「2024嬰幼兒閱讀推廣暨雲林文學之美巡迴展」記者會。邀請幼兒園幼童朗誦雲林作家林沈默台語詩《唱生日》，與老作家同台「唸詩」，象徵大手牽小手、新舊文化傳承，為雲林Fun暑假閱讀月揭開序幕，並正式啟動親子共讀系列活動。

縣長張麗善表示，雲林孕育了許多文學巨匠，如蔡秋桐、古蒙仁、季季、鍾文音、宋澤萊、履彊、綠蒂等等，作家用筆墨書寫雲林，讓這片土地的文化底蘊更加豐富。感謝前文化局局長林日揚在其任內積極推廣雲林文學，於華山設置「雲林文學步道」，讓民眾認識雲林文學之美，亦感謝豐泰文教基金會及不動產開發商業同業公會對雲林閱讀月系列活動的支持。

文化觀光處於7月至9月舉辦精彩的文學盛宴「精粹－雲林文學之美巡迴展」啟程活動，巡迴展將從文觀處圖書館啟程，進而巡迴至雲林縣內各鄉鎮市圖書館，期待透過展覽，引領觀眾透過文學感受雲林的獨特魅力，讓更多在地鄉親認識雲林文學之美，產生文化自信與認同感。

文化觀光處將於7月至12月在全縣20鄉鎮圖書館聯合舉辦超過百場的嬰幼兒和親子共讀活動，推動「整個雲林都是你的圖書館」的願景。文化觀光處處長陳璧君表示，「讓閱讀成為日常」是我們推廣閱讀的願景，設計2024雲林公共圖書館「閱曆」，讓文學與美感滲透到生活中，陪伴每位讀者。

▲幼兒園幼童朗誦雲林作家林沈默台語詩《唱生日》，與老作家、縣長張麗善同台「唸詩」，象徵大手牽小手、新舊文化傳承。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲文化觀光處為「讓閱讀成為日常」，設計2024雲林公共圖書館「閱曆」，讓文學與美感滲透到生活中，陪伴每位讀者。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


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