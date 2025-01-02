雲林縣智慧交通升級　警方強化路況監控與安全保障

▲雲林縣警局為進一步強化交通管理，2024年延續麥寮鄉工業路AI影像辨識技術建置計畫，考量工業區車流需求，新增17處號誌控制器、1處CMS設備、1處VD設備、6處eTag設備及2處CCTV設備。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣警察局智慧交通中心，自2019年啟用警察局智慧交通中心以來，持續投入資源建置與優化交通控制系統與即時資訊平台，並透過逐年擴展功能與設備升級，有效提升道路監控能力與交通管理效率，並顯著改善轄內交通流量。

雲林縣警察局交通隊說明，2019年起針對北港朝天宮、綠色隧道、虎尾交流道、斗六高鐵聯絡道及古坑草嶺等重要路段，建置eTag、VD、CMS、CCTV及TC等路側設備。這些設備蒐集並發布即時交通資訊，配合遠端監控系統，即時掌握路況並實施應對策略。此外，透過號誌時制改善，各場域旅行速率平均提升10%，同時減少碳排放，達到節能減碳的目標。

為進一步強化交通管理，2024年延續麥寮鄉工業路AI影像辨識技術建置計畫，考量工業區車流需求，新增17處號誌控制器、1處CMS設備、1處VD設備、6處eTag設備及2處CCTV設備。此舉不僅紓解交通壅塞，亦預計每年減少18萬噸二氧化碳排放與80萬人分鐘旅行時間。

在智慧交通安全方面，斗六市中山路與城頂街口已導入智慧路口安全警示系統，設置4套攝影機、4套行人警示資訊面板與1套行車警示面板。該系統透過即時警示功能，提高行人安全意識，減少交通事故發生率，營造更安全的行人通行環境。

年節旅遊潮將至，呼籲遊客可透過「雲林縣即時交通資訊網」查詢重要路段交通狀況，包括旅行時間、即時影像與路況資訊。同時，現場CMS資訊面板亦提供即時道路資訊及改道路線建議，協助民眾迅速掌握交通動態。

▲雲林縣警察局智慧交通中心，自2019年啟用警察局智慧交通中心以來，持續投入資源建置與優化交通控制系統與即時資訊平台。（圖／記者王悉宇翻攝）