《雲林縣志》與《鄉鎮市志》同步編纂　共創雲林歷史新里程

▲為使縣志編纂過程順遂，縣府定期召開各志計畫主持人工作協調會議，第四次工作協調會議，共同商討目前縣志編纂過程所遇相關問題，以及如何協助各鄉鎮提升鄉鎮志書的品質。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

穿梭雲林古今歷史，縣史第一部《雲林縣志》，將記載上起雲林縣開拓、下迄2023年的地理、政治、經濟、社會、教育、文化等發展沿革，這項大工程的縣志編纂，為研究地方史和區域史建構重要參考文獻，也象徵雲林不只文化與觀光更是歷史悠久。

《雲林縣志》共分9志，除了卷首及卷尾之外，依序為沿革志、地理志、政事志、經濟志、教育志、社會志、宗教志、文化志、人物志，志下分篇每篇20萬字，合計11卷34篇，卷首及卷尾共30萬字，總篇幅共約710萬字，網羅45位國內專家學者組成縣志撰稿團隊，合力完成雲林縣史上首次修志任務。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府非常重視雲林的歷史，自上任後不僅要修縣志，更積極推動一鄉鎮就有一志書，目前雲林縣已有北港鎮志、斗六市志、口湖鄉志、四湖鄉志、西螺鎮志、虎尾鎮志、古坑鄉志，其餘13鄉鎮志書待辦理編纂，又北港鎮志須進行新(續)修，因此共有14鄉鎮志於民國2024年起進行編修工作。

考量地方財政能力，鄉鎮志編纂經費由縣府補助280萬元（70%）、公所自籌120萬元（30%），共計400萬元。經由縣府與鄉鎮公所共同努力，雲林的悠久歷史文化，可以自上而下、從小至大，全面性、完整性保存記錄，開啟雲林歷史文化的新扉頁，拼起臺灣歷史的最後一塊拼圖。

文化觀光處長陳璧君表示，「要把雲林的歷史找回來」，2021年啟動編纂迄今已至期中階段完成，2025年將完成各志篇20萬字文稿撰寫，屆時將於縣府及20鄉鎮市公所辦理公開閱覽，經成果定稿預計於2026年如期正式出版。

而目前除了縣府正在編纂縣志外，14個鄉鎮公所亦同步進行編纂鄉鎮志，其中林內、斗南、大埤、二崙、崙背、麥寮、臺西、褒忠、東勢、北港等10個鄉鎮公所已完成編纂團隊發包委託，進行編纂工作中，餘水林、莿桐、土庫、元長等4個鄉鎮公所也將陸續完成招標，屆時將有近百位國內專家學者與地方文史人士一同進行編纂工作。

▲為使縣志編纂過程順遂，縣府定期召開各志計畫主持人工作協調會議，第四次工作協調會議，共同商討目前縣志編纂過程所遇相關問題，以及如何協助各鄉鎮提升鄉鎮志書的品質。（圖／記者王悉宇翻攝）