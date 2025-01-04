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越南網購爆發！單日消費額衝10億　中國電商「出海」搶市場

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲越南網購日益興盛，全國單日消費額再度創下新高。（示意圖／CFP）

文／中央社

越南網購興盛，全國單日消費額達新台幣約10億元，讓苦於消化過剩產能、微利廝殺已久的中國業者看到機會，帶著資金和技術尋找越南夥伴開網路商店，改寫越南電商的競爭格局。

市場研究顧問公司越南NielsenIQ（NIQ Vietnam）2024年一份調查顯示，越南民眾每月平均線上購物4次，較2023年多出一倍。越南民眾每月網購次數也已經是上超市次數的兩倍，網購可說是越南民眾的消費新常態。

越南電商數據公司Metric今年上半年調查指出，越南全國上半年網購總金額成長近55%，全國單日網購金額平均為8000億越南盾（新台幣約10億元）。越南經濟仍處在高速發展期，電商的市場潛力持續被外界看好。

越南電商前景可期，鄰近的中國則因高度競爭早已進入「微利時代」，加上中國近年來經濟下滑、消費降級，生意變得更難做，這股推力讓不少中國業者將目光轉至越南，備妥資金技術前來尋找越南合夥人。

22歲的阮貴靈（Nguyen Quy Linh）今年6月自大學畢業就投入做電商，相較大多數年輕人欠缺創業資金，阮貴靈得益於中國夥伴的投資與指導，8月在越南的蝦皮（Shopee）、TikTok商店開了皮卡車零配件專賣店。

阮貴靈販售的皮卡車零配件售價介於50萬至2500萬越南盾（新台幣645元至3.2萬元），他不怕東西太貴不好賣，反而認為高單價商品的寡占性能讓他有更多的業務開拓空間，「平台上競爭者很少，我有信心成為領導者」。 他觀察，做電商最重要就是要有穩定且品質可靠的貨源，他的中國夥伴本身就是皮卡車零配件的製造商，產品種類多元齊全，不管是哪個廠牌的皮卡都有相應的產品，這讓他比其他越南同業更具競爭優勢。

阮貴靈的網路商店開業迄今不到半年，業務尚在起步階段，任何事他都必須親力親為，包括圖片編輯、文案撰寫、廣告投放、平台經營、產品諮詢、售後服務等。在這方面，中國夥伴也提供他技術團隊作後盾。 像阮貴靈這樣獲得中國資金與技術支持的越南電商業者愈來愈多。阮貴靈觀察，當前中國的競爭過於殘酷，許多工廠與企業倒閉，業者只好向外發展，越南距離中國近、正處電商發展黃金期，中國人於是更願意到越南。

中國電商「出海」在外開疆闢土已非新鮮事，「拼多多」旗下跨境購物平台Temu先前開發越南語版，讓一些民代憂心越南會成為「廉價商品的垃圾場」並危及本土企業的生存，最後Temu因未在當地完成註冊被越南停運。

中國業者與越南民眾合作在其他獲准的網路平台上開店則是另一取徑，但這否會讓資金與技術居下風的越南本土電商業者處於不利競爭地位，以及中國慣常的削價競爭思維，會不會讓越南步入後塵，都有待時間檢驗。

對此，阮貴靈認為，中國人帶來新思維，有助越南業者自我提升，例如中國夥伴團隊在淘寶、天貓等中國電商平台實戰經驗豐富，可以讓他少走冤枉路。由於是在官方核准的平台經營，賺錢會繳稅給政府，促進越南經濟。最後他說，外國人在越南設公司、蓋廠的手續一向較為困難，而電商牽涉的環節繁複，一般都要有越南夥伴才能更順利地運作。越南在政策上對國民的保護，讓越南人在與外國人的合作過程中可取得較對等的權力關係。

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