陸比亞迪飆速「撞飛貨車」炸成碎片！駕駛慘死　恐怖畫面曝光

▲一輛比亞迪電動車飆速「撞飛貨車」炸成碎片。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

中國廣東省河原市3日發生一起嚴重車禍，有一輛比亞迪（BYD）闖紅燈後與一輛貨櫃車相撞，車輛上半部瞬間解體成碎片。儘管警方未公布傷亡情況，但消息指出，肇事駕駛當場慘死於車內。

根據《新浪網》報導，這起事間發生在3日，當時一輛比亞迪高速闖過紅燈後與一輛貨櫃車相撞。從曝光的監視器畫面可以看到，貨車在強大的衝擊力道下，整個車身尾部都被撞飛，而肇事車輛則瞬間爆成碎片，畫面相當恐怖。

目擊者表示，「他闖了紅燈，我當時就在他旁邊等紅燈，一個白色的影子直接從我眼前飛過去，嚇得我腿都軟了！」還有網友留言指出，「幾十噸的貨車撞飛那麼遠，沒有任何車子扛得住，看樣子時速超過120」、「如果不是大貨車擋住，後果不敢想」。

儘管警方未公布傷亡情況，但媒體消息指出，肇事駕駛當場慘死於車內，現場也有另外2人受傷。