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日本3月成立新部隊！防「台灣有事」　加強西南邊海運能力

▲▼為因應中國擴張軍事力量對西南諸島的威脅，日本陸上自衛隊在沖繩縣宇流麻市勝連基地成立地對艦導彈部隊。（圖／達志影像）

▲日本防衛省3月將新成立專門負責海上運輸的自衛隊部隊。（示意圖／達志影像）

文／中央社

日本防衛省3月將新成立專門負責海上運輸的自衛隊部隊，盼強化西南群島國防之際，改善運兵與搬運裝備能力不足的現況。日本預計2027年度前，配備10艘船隻到這支新部隊。

「日本經濟新聞」報導，日本政府擔憂中國擴大軍備、進出海洋以及「台灣有事」（台灣發生事態），過去一段時間轉而在西南地區部署自衛隊。

不過目前海上自衛隊僅有3艘運輸艦，防衛省高層就此表示「考量運兵及補給物資的需求，（運輸艦）現有數量不足」，無法否認日本自衛隊海運能力不足的狀況。

即將新成立的部隊名稱為「自衛隊海上運輸群」（自衛隊海上輸送群），是直屬防衛大臣的陸海空自衛隊共同部隊，起初編制約100人，並配備2艘運輸艦。

司令部將設在廣島縣的海上自衛隊吳基地，兵庫縣的阪神基地也將設立據點。

日本規劃2027年度前配備2艘中型運輸艦、4艘小型運輸艦、4艘機動小艇到這支新部隊，2025年度預算案已編列202億日圓，以取得各1艘前述船種。

2024年10月與11月已有1艘小型與1艘中型運輸艦舉行下水儀式。日本計劃2026年度配備機動小艇。

這支部隊的中型運輸艦可運送數十輛車，連接本州與鹿兒島縣的奄美大島、沖繩本島等地；小型運輸艦能搬運十幾輛車，負責沖繩本島與宮古島、石垣島等離島間的運輸；機動小艇專門用於大船難以靠岸和離岸的小島。

船艦一般由海上自衛隊負責，不過海上運輸群主要由陸上自衛隊負責。

 
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