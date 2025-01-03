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8歲男童迷失野林　被40獅子「包圍」！求生能力強大獨活5天獲救

8歲男童迷失野林，被40獅子「包圍」！求生能力強大獨活5天獲救。（翻自《每日郵報》）

▲8歲男童迷失野林，被40獅子「包圍」！求生能力強大獨活5天獲救。（翻自《每日郵報》）

圖文／鏡週刊

辛巴威一名8歲男童普杜（Tinotenda Pudu），日前受困在馬圖薩多納野林公園（ Matusadona Park），由於該園區有40隻獅子居住，還有大象等野生動物，因此當普杜迷失在這片野林時，讓家人都相當擔心。幸好普杜的野外求生能力非常強，自己獨活5天，終於獲救。

據英國《每日郵報》報導，普杜日前離家，結果一走就是20公里，走到馬圖薩多納公園，然後在此迷路。在這公園內，棲息著至少40頭的獅子，還有大象等大型動物，因此一般人都認為，如果普杜誤闖此區，大概小命不保。

不過普杜擁有非常強大的求生技能，被困在野林的這幾天，普杜自尋找尋平坦石頭為床，並且吃野果充飢，還會自己鑿出小井喝水。報導指出，這是身處在旱地國家，幾乎人人都會的技能。

據悉普杜一度聽到車子發動的吵雜聲，於是他朝著聲音方向尋找，但仍晚了一步。之後有巡守員在巡邏時，發現公園內出現「小孩人類的足跡」，於是循線搜尋，終於找到普杜。普杜在馬圖薩多納公園受困5天後，終於回家。


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