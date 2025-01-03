艋舺「古蹟牆」遭環保局毀損！　瞎補救反更慘

▲艋舺清水巖祖師廟方無奈，與文化局、環保局經歷近一年時間協商賠償，同一面牆又被台北自來水事業處西區分處逕自張貼施工告示。（圖／翻攝自艋舺清水巖祖師廟臉書）

圖文／鏡週刊

艋舺清水巖祖師廟古蹟牆遭台北市環保局擅自張貼告示，意外損壞，人員事後又因試圖以一般油漆補救，沒想到越用越糟，如今經專業機構評估，古蹟維修恐需耗費上百萬。對此，廟方鄭重呼籲，政府機關重視文資教育，加強基層人員文化資產教育訓練，避免誤觸法網又傷害文化資產。

文建會指定公告古蹟的艋舺清水巖祖師廟於臉書發文指控，去年初北市環保局清潔員因公務理由，擅自在祖師廟古蹟牆上張貼告示，造成古蹟損壞後，還試圖以一般油漆補救，除了原損毀處，其他牆面也恣意亂塗結果越補越大洞。最終經專業機構評估，古蹟維修恐需耗費上百萬元。

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艋舺清水巖祖師廟方指，與文化局、環保局經歷近一年時間協商賠償，同一面牆又被台北自來水事業處西區分處逕自張貼施工告示。對此，董事長周承澤無奈說，公家機關對下屬單位及外包商，都沒有足夠的勤前教育，讓第一線施工人員屢次造成破壞，文化資產的保存真的不能只靠表列的唯一保存者。

廟方表示，據《文化資產保存法》第103條規定，「遷移、拆除、毀損古蹟、暫訂古蹟、考古遺址、國寶、古物等等，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2000萬元以下罰金。」同時也呼籲，各級政府所屬機關重視文資教育，尤其是文化機關及第一線的各級施工單位加強基層執行人員之文化資產教育訓練，盡量避免第一線人員與民眾誤觸法網、並造成文化資產難以彌補傷害。



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