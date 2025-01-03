南韓看守所「中午爽喝解酒湯」！一日三餐菜色曝　網批：吃太好

▲尹錫悅如果被逮，將會被收容在首爾看守所，有網友就翻出看守所菜單直批「吃太好」。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

南韓首爾西部法院2024年12月31日對總統尹錫悅發布逮捕令，然而至今已是第4天，仍未能執行。如今網路上也曝光南韓看守所的收容人菜單，其中不乏有餃子湯、解酒湯、炒牛肉、辣雞燉湯等料理，也讓南韓網友狠酸，「吃得比我還好！」

南韓總統尹錫悅三度拒絕傳喚調查，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）人員及警方3日上午派出上百人力赴官邸執行逮捕令，但卻被總統警護處部隊擋在門外，雙方僵持5小時，最終公搜處宣布暫停逮捕尹錫悅行動。

▲南韓看守所一日三餐菜色曝光。（圖／翻攝自南韓網路社群NATE）



與此同時，南韓網路社群也有網友取得首爾看守所1月的收容人飲食菜單，引發關注。從圖片上可以看到，看守所的早餐有餃子湯、蘿蔔湯、香腸配麵包、明太魚湯；午餐則有馬鈴薯湯、豬肉蓋飯、辣炒年糕、炸醬麵、解酒湯、泡菜湯等；而晚餐則是有香辣雞絲湯、大醬湯、辣燉雞湯、豆腐鍋和咖哩飯等。

看到這份菜單，南韓網友們則紛紛留言表示，「想到他吃得比我好，就好生氣」、「只給他吃白飯也是浪費」、「不應該給他吃香辣雞絲湯、泡菜湯，不然吃一吃又想喝酒」、「讓他在看守所用明太魚湯解酒吧」、「竟然一天三餐吃這麼好」等。