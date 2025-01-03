尹錫悅影子都沒看到！200軍警築人牆　5hrs逮捕行動「爆肢體衝突」

▲ 公搜處3日逮捕行動失敗收場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓尹錫悅成為憲政史上首位法院批准逮捕令的總統，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）與警方3日上午展開行動，但與總統警護處僵持逾5小時後失敗收場。公搜處事後說明，逮捕行動受到逾200名軍警人牆阻擋，過程中發生大大小小肢體衝突，最終沒能見到尹錫悅就撤退。

綜合《韓聯社》等韓媒，公搜處人員3日下午召開記者會說明，稍早已挺進官邸200公尺以內，但有10幾輛巴士及轎車擋在前方，還有軍警逾200名人力築起重重人牆，「根本無法進入」。

3日共派出20名公搜處人員及80名員警，共100名人力執行逮捕令狀，但因距離官邸約200公尺處有軍人及警護處人員，估計逾200人以上，且部分配有個人武器，因此無法推進。

公搜處為更加接近官邸展開協商，有3名檢察官成功前進到官邸前方，但面對軍警2倍人力「安全疑慮很大」，因此決定暫停執行，且「據我所知，每個階段都發生大大小小肢體衝突」。

至於當下尹錫悅是否在官邸內，公搜處回應，因檢察官並未進入官邸內部，因此難以確認，但確實與尹錫悅委任律師金洪一及尹甲根會面，是公搜處首次與尹錫悅律師接觸。

公搜處向尹錫悅律師團表明將執行逮捕令，2人則重申立場，「無法配合沒有搜索權的機關非法聲請的逮捕令」。法院此前於去年12月31日批准令狀，時效至1月6日為止，公搜處預計將在期限內再度行動。