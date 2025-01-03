快訊／濟州航空黑盒子「錄音檔還原成功」！　FDR於1／6送美分析

▲濟州航空失事客機的飛行數據記錄器（FDR）。（圖／南韓國土交通部，下同）



記者王佩翊／編譯

南韓濟州航空失事客機黑盒子中的飛行數據記錄器（FDR）因為受到毀損，因此將於1月6日送往美國進行數據提取與分析，而駕駛艙語音記錄儀（CVR）中的資料則已經轉換為錄音檔，目前正在轉錄成逐字稿。

根據《首爾新聞》報導，黑盒子中的飛行數據記錄器（FDR）因為連接器損壞，無法在南韓國內讀取資料，預計1月6日送往美國，交由美國國家交通安全委員會（NTSB）進行分析。

對此，外界曾質疑，一旦黑盒子送交美方分析，是否會出現偏袒波音或是GE Aerospace等美國公司的結果。國土交通部調查回應，南韓國土交通部航空鐵道事故調查委員會將會派遣2名調查員「全程陪同」並參與調查，公正性不受影響。

國土交通部3日表示，飛機引擎製造商GE Aerospace已派遣1名技術人員加入聯合調查團隊。GE Aerospace為失事客機波音737-800所搭載的引擎製造商CFMI（美、法合資公司）的美方企業。

目前韓美聯合調查團隊人數已增至23人，其中包括南韓國土交通部航空鐵道事故調查委員會（航鐵委）12人、美國聯邦航空總署（FAA）1人、美國國家交通安全委員會（NTSB）3人、波音公司6人以及GE Aerospace的1名代表。

此外，調查團隊1月2日已經完成駕駛艙語音記錄儀（CVR）的音檔轉換，目前正著手整理錄音內容的文字記錄。國土交通部表示，雖無法明確預估錄音檔文字轉錄的完成時間，但相關工作正積極進行中，會盡快完成分析。