桃園男迷路32hrs　警急調監視器...15公里外土地公廟找到他

▲范姓失智男走失30多個小時，警方以監視器追查他的行徑。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名65歲范姓失智男子和家人到龍潭市場，家屬購物時走失，家屬直至次日清晨仍未找回，最後只能求助警方協尋，經員警積極調閱周邊及附近監視器，沿著老翁步行路線，終於在15公里外山區產業道路旁的土地公廟內找到該名迷途男，協助與家人團聚。

龍潭警分局高平派出所所長董亦文表示，家屬向警方報案稱家中失智翁不慎走失，此時離男子失蹤已經隔了一天一夜近30小時了。警方擔心男子在這低溫寒夜裡失蹤，恐發生其他危險，立即指派警員張湃柏調閱相關路口監視器，找尋男子的行走軌跡。

▲▼終於在15公里外土地公廟尋獲，並通知家人帶回。（圖／龍潭警分局提供）

發現范男走失後從龍潭市場沿著市區道路走向郊區的產業道路，確認范男最後出現是在龍潭區的民生路口後，立即循著他行經路線找尋，並通報家屬、線上警力及協勤民力們一起在附近地毯式搜尋，尋找了近1個鐘頭，凌晨時終於在龍潭區民生路附近的產業道路旁發現范男獨自蹲坐在土地公廟內，身體不停地顫抖，員警隨即脫下風雨衣外套給予保暖。

家屬表示，范男平時不常出門，因擔心失智的他獨自在家才會帶著去市場購物，走失後家屬焦急地在市場附近搜尋，卻遍尋不著范男蹤跡，才會求助警方協尋，否則在這寒流來襲氣溫遽降的酷寒深夜，後果恐不堪設想，由衷感謝警方積極熱心協助。