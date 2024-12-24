被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

▲ 一名男子下半身捲入月台間隙。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦黑衣修士車站（Blackfriars）近日發生一起意外，一名男子站在月台邊緣，因過於靠近鐵軌，遭進站列車撞倒在地，差點就整個人捲入車底，恐怖過程全被監視器拍下，畫面十分驚險。

Shocking video footage shows a near miss at London Blackfriars as Govia Thameslink Railway urges commuters to stay safe during the holiday season.



GTR released new figures showing journeys are already up 36% year-on-year last week vs the same period last year, with the train… pic.twitter.com/Jk0X0r0xoU — London Live (@LondonLive) December 23, 2024

鐵路公司Govia Thameslink釋出的監視器影片顯示，該名男子站在月台上，位置已超出黃色的安全警示線，列車進站時他撞上車廂，被向前一甩摔倒在地，下秒下半身消失在月台與列車間隙中，差點整個人被捲進列車下方鐵軌，所幸他轉了一圈後脫困，周圍乘客見狀也趕緊上前協助。

相較去年聖誕節前夕，今年英國各地交通事故有所增加，主要原因包括人流增加及喝酒導致滑倒、跌倒等因素。營運英國最大鐵路網的Govia Thameslink指出，本月12日旅客量創下疫情以來新高，較去年同期成長36%，而事故頻繁的赫特福德郡史蒂文納吉（Stevenage）被評為最危險車站。

該公司主管法西（Samantha Facey）呼籲旅客預留足夠時間搭車，避免奔跑，且務必站在黃線後方，保護自己與他人，才能平安回家過節。