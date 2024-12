被火車撞！男瞬間倒地「下半身消失」差點夾死　驚險畫面曝

▲ 一名男子下半身捲入月台間隙。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國倫敦黑衣修士車站(Blackfriars)近日發生一起意外,一名男子站在月台邊緣,因過於靠近鐵軌,遭進站列車撞倒在地,差點就整個人捲入車底,恐怖過程全被監視器拍下,畫面十分驚險。

Shocking video footage shows a near miss at London Blackfriars as Govia Thameslink Railway urges commuters to stay safe during the holiday season.



GTR released new figures showing journeys are already up 36% year-on-year last week vs the same period last year, with the train… pic.twitter.com/Jk0X0r0xoU