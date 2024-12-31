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彰化阿公抱孫帶狗過馬路遭撞飛！他忍痛爬起救娃　心疼畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

驚悚畫面曝光！彰化芬園鄉昨(30日)傍晚，一名60歲林姓阿公抱著1歲孫女、帶著愛犬過馬路準備返家，走在斑馬線上，突然遭到一輛左轉小客車撞上，阿公倒地、懷中的女嬰也因此拋飛，2人受傷送醫，狗狗則無大礙。陳姓肇事駕駛並無酒駕，向警方說「看到行人已經來不及了」。警方依未禮讓行人、轉彎時未減速慢行，製單告發。

▲彰化阿公抱孫女走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化阿公抱孫女走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供，以下同）

從監視器畫面中，看到該名阿公抱著小孫女，站在路口等綠燈號誌通行，快步走在斑馬線上，愛犬也走在前方，走到一半，一輛藍色轎車左轉未禮讓，將阿公撞飛，阿公手中的嬰兒也因此拋飛落地，轎車駕駛見狀急忙下車查看。阿公遭撞後擔心小孫女安危，忍痛爬著站起，走了2步用雙手抱起孫女又不支倒地，畫面曝光後令人不捨。

▲彰化阿公抱孫女走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

警方初步調查，當時40歲陳男駕駛行駛於彰南路1段往南，於彰南路1段與員草路1段路口左轉，陳男稱當時綠燈剛起步，看到對向車道剛好沒車要通行，便加速左轉，駛至接近行人穿越道時才注意到有行人，煞車不及撞上林姓阿公及小孫女，2人皆送往草屯佑民醫院治療，阿公手腳骨折，小孫女留院觀察中。

警方依道路交通管理處罰條例第44條第4項，行經行人穿越道未禮讓行人導致受傷、轉彎時未減速慢行、行經交岔路口未達中心處，占用來車道搶先左轉彎，製單告發，開罰7200元以上36000元以下，致人受傷者，並吊扣駕照1年。

▲彰化阿公抱孫女走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

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