高院「有違憲疑慮」停審高虹安案　學者點關鍵：恐無法通過受理門檻

▲停職中的新竹市長高虹安。（圖／記者吳銘峯攝）



記者杜冠霖／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院承審法官郭豫珍認為本案違背法律明確性原則，今（2日）裁定停止審理，並聲請釋憲。陽明交大法律學者林志潔認為，聲請釋憲是法院的權力，不過哪裡不明確？是否不明確到違憲程度？也要在聲請書內明確指出，否則為何過往貪污案件均不認為立法院組織法有問題，唯獨審理到高市長突然有疑義？若無法說明，可能形式上就無法通過憲法法庭接受審理的門檻。

依據目前的憲法訴訟法，各法院對所審理的案件，在裁判上所應適用的法律，依據合理確信，認為該法律牴觸憲法，且對於該案件的裁判結果有直接影響，可以聲請憲法法庭釋憲。高虹安擔任立法委員期間，浮報濫報虛報助理費，將多報的款項交給自己花用，遭到檢察官以貪污治罪條例起訴，一審判決七年四個月有期徒刑，褫奪公權四年。現二審法院認為立法院組織法第32條有違憲疑慮，聲請憲法法院解釋，所以案件暫時停止審理。

立法院組織法32條規定，立法委員每人有公費助理八人至十四人，由委員聘用，立法院每年編列每一委員一定數額之助理費與辦公事務預算，辦公經費事務費用項目與標準有附表，另，立法院也編列公費助理健康檢查和文康活動預算，另有辦法規定。

林志潔指出，此條文在立法院行之多年，過往如有立法委員違法使用助理費或詐領補助款，均依照貪污治罪條例相關刑罰處理。承審高市長貪污案件的二審法院合議庭，如果認為本條有違憲問題，要聲請釋憲，雖說是法院的權力，不過恐怕到底哪裡違憲？哪裡不明確？是否有不明確到違反憲法的程度？也要在聲請書內明確指出。

林志潔質疑，否則為何過往貪污案件均不認為立法院組織法有違憲問題，唯獨審理到高市長突然變成有疑義？若無法說明，可能在形式上就無法通過憲法法庭要接受審理的門檻。

至於聲請釋憲停審，是否會拖延案件？林志潔解釋，事實上，貪污案件的審理要三級三審確定，高市長才會被解職。目前僅是停職狀態，二審如果無罪，高市長也可以復職，即使二審有罪，高市長上訴到最高法院，也可能又被發回更審，總之，要三級三審判決確定，應該還要兩年以上，勢必會到2026年底。

林志潔指出，高市長在2026年縣市長選舉前，貪污案件本來就很難確定，此時停審與否，大概也只是繼續向後遲延確定的時間而已。至於高虹安是否可以參選2026年縣市長選舉？林回應，如果當時貪污案件判決尚未確定，她也沒有其他有罪判決需要服刑，則仍然具備參選資格。反之，如果高市長有其他犯罪行為案件判決確定，則需要看地方制度法的規範。

林志潔說明，依據地方制度法，非直轄市之縣市首長，如果受有期徒刑以上刑之判決確定，而沒有緩刑宣告，也就是有犯罪必須要入監服刑，那就要由內政部來解除市長職務。例如，高市長之前曾犯誣告罪，一審被判處10個月有期徒刑，沒有緩刑，如果二審也是一樣，三審也沒有改變，高市長就要入監服刑，當然要被解職了。但誣告罪並不在排黑條款中，高市長如果坐完牢服刑完畢，未來還是具有參選資格。

不過換個角度看，林志潔表示，目前憲法訴訟法自己本身正在爭議當中，法院聲請憲法法庭釋憲，前提也要是憲法法庭能運作。由此也可看出，憲法法庭其實攸關民眾權益，被藍白亂修法到一個癱瘓的情況，若最後無法來受理高市長的案件，也是害人害己了。