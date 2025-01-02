數發部出國預算2220萬　民眾黨團批「假民主真旅遊」：寫法超混仙

▲數位發展部。（圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

立法院交通委員會2日審查數發部預算，但民眾黨立委林國成發現，數發部114年度編列國外旅費2220萬元，其中以「民主網路之連結與創新」為名編列的出國預算高達1727.9萬元，然而計畫內容的寫法卻含糊不清，「這種超混仙寫法，更多連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道」；立院民眾黨團也痛批，數發部「假民主、真旅遊、要人民幫忙買單旅費」。

立院民眾黨團2日表示，民進黨整天在喊窮，說財政收支劃分法把錢分給地方後，中央就沒錢了，結果林國成發現，數發部114年度編列國外旅費2220萬，其中以「民主網路之連結與創新」之名編的出國預算高達1727.9萬元，相關計畫有「漢諾威工業展『等』國際會議」，「這種超混仙寫法，更多連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道」。

民眾黨團指出，預算審查過程中，連民進黨立委都看不下去，批評數發部編列浮濫且未與立委溝通，林國成更譴責數發部浪費公帑不知節制的行為，主張刪1500萬元；而經過討論，委員會最後只刪了500萬，凍結20%。

此外，民眾黨團也提到，數發部「一般行政」進用辦理辦公處所環境「勞務承攬」編列3903萬8000元，但數發部編制職員才261人，聘用58名清潔工，比例高達1：4.5，「請問數發部不能自己維持環境整潔嗎？竟然要聘用這麼多的清潔人力來幫忙打掃？」

最後，民眾黨團痛批，數發部「假民主、真旅遊、要人民幫忙買單旅費」的行為，不覺得太扯了一點嗎？4.5位職員可以有一位清潔員幫忙打掃，數發部一定很香。

▼民眾黨團表示，審查數發部預算後發現，以「民主網路之連結與創新」之名編的出國預算高達1727.9萬元，但連國際會議名稱、參加國家、目的都不知道。（圖／立院民眾黨團提供）