　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

▲▼柯文哲抵達北檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，先前裁定7000萬交保，但經北檢二度抗告，高院1日撤銷原交保裁定，預計今(2日)晚間6時第3度召開羈押庭。對此，媒體人張禹宣表示，柯文哲沒有要打無罪官司，出來只為兩三天自由？很不合理，其實是要「金錢換取空間」，閉門兩個小時辭黨主席、見父親僅陪半小時，就跟母親拜城隍廟、見妹妹，這都是在遂行逃亡前的鋪陳。今天羈押庭將是世紀裁定，押了，永無天日；放了，搞不好會在中國見到柯文哲。

張禹宣於節目《董事長開講》表示，柯文哲最近的動作就是「跑路準備」，很多人會說柯文哲只是不想被押回去，但大家可以想看看，不想被押回去意思是說，柯文哲願意為兩三天自由，可以砸兩三億，但有一個重點，柯文哲勢必要坐牢，魚果市場案到時也會啟動，北檢現在已經先啟動「財產來源不明罪」，要用宜蘭縣長林姿妙的方法去辦柯文哲。

張禹宣表示，柯文哲現在對案情都說不知道，所以北檢要利用財產不明罪羈押，而交保金也會被指為財產不明，只要交代不出來，就能關柯文哲。

張禹宣直言，所以柯文哲沒有要打無罪官司，出來只為兩三天自由？很不合理，其實柯是要以「金錢換取空間」，因為遇到一個法官願意判他出來，讓他有時間換取操作空間。第一件事，柯文哲一出來後，利用閉門兩個小時，辭去黨主席這件事，遂行串供。

張禹宣說，第二件事，如果柯文哲昨天真的為了去新竹陪父親，應該是要去到病院，一整天守在身邊直到開庭，但柯文哲卻僅陪了半小時，就馬上跟母親去拜城隍廟，然後窸窸窣窣不知道在密謀什麼，而且柯文哲去完民眾黨之後，回到新竹也沒有再去看父親，而是去找妹妹、看眼科，這些都是柯文哲在遂行逃亡之前的鋪陳。

張禹宣再說，柯文哲見妹妹，為了把後事交代好，見媽媽，為了把金流處理好，橘子當初就是柯文哲媽媽引薦的，而且柯文哲媽媽跟橘子關係非常好，柯文哲這樣做能安撫好橘子、民眾黨這邊也已經做了統一思想。

張禹宣提到，中國常常對台灣進行一個實驗叫「紅色沙灘」，台灣有好幾個離中國近的登陸點，因此中國三不五時派小艇到台灣，測試海巡，所以到時候來一台走一台，柯文哲在上面坐著桶子就跑了，可以完全沒有任何阻礙。

張禹宣認為，因此，當黃國昌接任代理主席，代表一件事情，柯文哲沒有要玩審判，只剩下一條路「浪槓走人」，柯文哲一定要賭今天，所以在羈押庭上會使出十八般武藝、渾身解數，因為一定要出去，如果被羈押，之前的心思都白費了。

最後，張禹宣強調，今天羈押庭判決將是世紀裁定，押了，柯文哲永無天日；放了，搞不好到時候會在中國見到柯文哲。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼媒體人張禹宣（右）。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

▲▼媒體人張禹宣（右）。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
這檔股票飆漲一倍！　幕後炒手海削6346萬
柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」
快訊／高虹安案停止審判　聲請釋憲理由曝
安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！
Nike「換季特惠」直逼5折！新鞋現省千元
趙露思癱軟失語6天　新照曝光
賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陸配議員卸任2年遭解職　藍黨團轟：民進黨違憲硬幹「新兩國論」

總統府元旦大開放吸引近萬民眾　創歷年單日最高進場人數紀錄

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

戰爭若爆發衛福部將徵召全國藥局　林靜儀：從基層開始強化

中共首模擬封鎖宮古海峽！意圖切斷台灣生命線　拒止美日外援補給

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

當沖降稅延至2027年底　王鴻薇曝國庫多收上千億：政府別再哭窮

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

陸配議員卸任2年遭解職　藍黨團轟：民進黨違憲硬幹「新兩國論」

總統府元旦大開放吸引近萬民眾　創歷年單日最高進場人數紀錄

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

戰爭若爆發衛福部將徵召全國藥局　林靜儀：從基層開始強化

中共首模擬封鎖宮古海峽！意圖切斷台灣生命線　拒止美日外援補給

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

當沖降稅延至2027年底　王鴻薇曝國庫多收上千億：政府別再哭窮

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

2024「新竹市美術館策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

4人相約參加跨年演唱會！　隔天竟「全數離奇喪命」身上無外傷

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

要讓柯文哲獨吃年夜飯？北院3度召開羈押庭　法界曝：押滿也審不完

通緝犯持美工刀砍警！胸口遭劃30cm濺血　辯「正當防衛」判決出爐

串流收視週榜／黑馬陸劇《九重紫》2平台第一！《柯南》電影版來了

擠奶這件事讓「男孩」教妳吧！　偽娘用胸貼把飛機場飆升D罩杯

政治熱門新聞

民眾黨湧入黨潮　3000人一度癱瘓官網

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

柯文哲遭羈押可能性高！林智群揭主因

「柯文哲羈押風險大幅提高」　律師：橘子潛逃、蔡壁如翻供成致命事由

快訊／柯交保被撤銷　民眾黨回應了

賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

與柯交接內容？黃國昌沈默數秒

評「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

柯文哲請辭黨主席　矢板明夫見「黨員落淚一幕」：隱隱覺得不對

黃國昌代理黨主席　時力籲比照高虹安：將柯文哲退黨並追繳政治獻金

柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　媒體人分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

憲訴法修法內容爭議多　行政院今提出覆議案

更多熱門

相關新聞

朝「陸橋幫」大哥家開槍　街頭槍戰1人傷

朝「陸橋幫」大哥家開槍　街頭槍戰1人傷

台南市麻豆區1處民宅於去年12月28日清晨5時許遭槍擊，附近隨後又傳出街頭槍戰，還有1人受傷送醫，警方掌握涉案車輛後以車追人，緝捕27歲沈姓犯嫌等5人到案，而「陸橋幫」羅姓男子案發後四處潛逃，由於檢警積極查緝，羅於30日持槍向麻豆分局投案，經檢察官偵訊後31日聲請羈押獲准，全案由檢警擴大偵辦中。

即／沈慶京急取消開刀　坐輪椅抵北院

即／沈慶京急取消開刀　坐輪椅抵北院

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

朱立倫喊兩岸「同為中華」　綠：國民黨長期配合中共睜眼說瞎話

數發部出國預算2220萬　白黨團：假民主真旅遊

數發部出國預算2220萬　白黨團：假民主真旅遊

柯文哲若遭重罪羈押　5年未確定要立即釋放

柯文哲若遭重罪羈押　5年未確定要立即釋放

關鍵字：

柯文哲羈押逃亡中國張禹宣北檢民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

Sonet還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面