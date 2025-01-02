柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金兩案，先前裁定7000萬交保，但經北檢二度抗告，高院1日撤銷原交保裁定，預計今(2日)晚間6時第3度召開羈押庭。對此，媒體人張禹宣表示，柯文哲沒有要打無罪官司，出來只為兩三天自由？很不合理，其實是要「金錢換取空間」，閉門兩個小時辭黨主席、見父親僅陪半小時，就跟母親拜城隍廟、見妹妹，這都是在遂行逃亡前的鋪陳。今天羈押庭將是世紀裁定，押了，永無天日；放了，搞不好會在中國見到柯文哲。

張禹宣於節目《董事長開講》表示，柯文哲最近的動作就是「跑路準備」，很多人會說柯文哲只是不想被押回去，但大家可以想看看，不想被押回去意思是說，柯文哲願意為兩三天自由，可以砸兩三億，但有一個重點，柯文哲勢必要坐牢，魚果市場案到時也會啟動，北檢現在已經先啟動「財產來源不明罪」，要用宜蘭縣長林姿妙的方法去辦柯文哲。

張禹宣表示，柯文哲現在對案情都說不知道，所以北檢要利用財產不明罪羈押，而交保金也會被指為財產不明，只要交代不出來，就能關柯文哲。

張禹宣直言，所以柯文哲沒有要打無罪官司，出來只為兩三天自由？很不合理，其實柯是要以「金錢換取空間」，因為遇到一個法官願意判他出來，讓他有時間換取操作空間。第一件事，柯文哲一出來後，利用閉門兩個小時，辭去黨主席這件事，遂行串供。

張禹宣說，第二件事，如果柯文哲昨天真的為了去新竹陪父親，應該是要去到病院，一整天守在身邊直到開庭，但柯文哲卻僅陪了半小時，就馬上跟母親去拜城隍廟，然後窸窸窣窣不知道在密謀什麼，而且柯文哲去完民眾黨之後，回到新竹也沒有再去看父親，而是去找妹妹、看眼科，這些都是柯文哲在遂行逃亡之前的鋪陳。

張禹宣再說，柯文哲見妹妹，為了把後事交代好，見媽媽，為了把金流處理好，橘子當初就是柯文哲媽媽引薦的，而且柯文哲媽媽跟橘子關係非常好，柯文哲這樣做能安撫好橘子、民眾黨這邊也已經做了統一思想。

張禹宣提到，中國常常對台灣進行一個實驗叫「紅色沙灘」，台灣有好幾個離中國近的登陸點，因此中國三不五時派小艇到台灣，測試海巡，所以到時候來一台走一台，柯文哲在上面坐著桶子就跑了，可以完全沒有任何阻礙。

張禹宣認為，因此，當黃國昌接任代理主席，代表一件事情，柯文哲沒有要玩審判，只剩下一條路「浪槓走人」，柯文哲一定要賭今天，所以在羈押庭上會使出十八般武藝、渾身解數，因為一定要出去，如果被羈押，之前的心思都白費了。

最後，張禹宣強調，今天羈押庭判決將是世紀裁定，押了，柯文哲永無天日；放了，搞不好到時候會在中國見到柯文哲。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼媒體人張禹宣（右）。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）