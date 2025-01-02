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川普就職慶賀團太夯立委搶破頭　林佳龍：再增2名額「共8立委隨團」

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交國防委員會 聯訪 韓國戒嚴相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

面對朝野嚴重對峙，總統賴清德昨表示，自己已經派立法院長韓國瑜擔任特使團長，與各黨團代表前往美國參加川普總統就職典禮，而出發之前，他打算邀請朝野特使團來總統府聊一聊。外交部長林佳龍今（2日）備詢時表示，訪團由總統指派韓院長擔任團長，而訪團成員原本依據立法院席次提出2＋2＋1的名單，後來朝野黨團希望增加兩名，駐美代表處也很努力設法達成，時間很緊迫，希望不要再變動。

立法院國際事務處日前發文朝野黨團，請藍綠推派2名立委、白派1人出席「第60屆美國總統就職典禮」代表團。據了解，民進黨團將指派資深立委王定宇及新科立委陳冠廷，而國民黨部分則是搶破頭，多達31位藍委登記報名希望陪同韓國瑜出訪，最後抽籤決定，由李彥秀、葛如鈞兩人出線，而不幸未抽中委員都非常失望，有藍委詢問是否可以自費報名，甚至有人私下請託能否交換出訪人選。民眾黨團則採用黨團成員共識決，最終推派白委陳昭姿。

賴清德昨日正式宣布將邀請立法院長韓國瑜，帶領朝野立委前往美國參加川普總統就職典禮。林佳龍今赴立法院外交及國防委員會報告並備詢，會前也接受媒體聯訪，林佳龍說明，慶賀團是由總統指派韓院長擔任團長，至於組團部分則是由外交部進行，特別是駐美代表處。

林佳龍說，這部分政黨黨團根據立法院席次比例提出2＋2＋1的名單，就職典禮的參與席次非常有限，也在作業中，後來朝野又希望增加名額，就以「台美國會議員友好協會」為基礎，增加兩位，所以，目前有8位立委會隨團，也就是除了韓院長之外，國民黨3名、民進黨3名、民眾黨1名。

林佳龍也說明，賴清德總統請韓國瑜院長率團，並不是組團，組團還是要尊重朝野立委，現在是221，後來又變更要增加兩位，駐美代表處也很努力設法達成，時間很緊迫，希望不要再變動，就是以代表政府、跨黨派，展現對台美關係的重視以外，也能夠就此表達對川普新政府的祝賀。，當天也有其他拜訪、餐敘，都在安排當中。

對於川普就職典禮，民眾黨立委林憶君詢問，2020年拜登就職時，當時代表蕭美琴是被安排在使節團座位區，林佳龍糾正，「不是，在使節團附近」。至於這次座位安排？林佳龍說，「使節團就是獨立的。當時是疫情期間人很少，大家往前，所以說在比較前面。這一次也有收到邀請，包括俞大㵢大使，整個團那麼多人，會找最適合的地點。因為邀請函有一個分區」。
 

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