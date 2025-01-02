突破5萬人！人口成長帶動發展　麥寮鄉以文化與綠意繪畫幸福藍圖

▲麥寮鄉鄉長許忠富持祈福卡，說明設置「祈福心願牆」將邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與建議。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

2025年元旦麥寮鄉迎人口正式突破五萬，麥寮鄉長許忠富表示，這項重要的里程碑不僅象徵著地方蓬勃發展，也彰顯出麥寮宜居宜業的魅力。為慶祝這歷史性時刻，麥寮鄉將於近日舉辦「安龍謝土祈安大法會」，並推出兩項創意亮點活動，展現文化與永續發展的承諾。

麥寮鄉長許忠富指出，人口突破五萬不只是數字的增長，更是對麥寮努力建設成果的肯定。他強調「這代表著越來越多的居民選擇在麥寮安居樂業，我們將持續推動生活環境改善與文化建設。」此次慶祝活動，也將緊扣文化與永續發展主題，透過兩大亮點活動，凝聚社區力量與共同願景。

麥寮鄉公所說明，邀請鄉親1月21日 一同參與「麥寮社教園區安龍謝土祈安大法會」，見證麥寮的成長與蛻變；這天不僅是祝福與祈願的盛會，更是共同書寫麥寮新篇章的歷史時刻，將藝術融入生活，推動文化永續，見證麥寮的文化繁榮與未來蛻變。

活動中，「超越五萬祈福心願牆」現場將設置「祈福心願牆」，邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與建議。這面牆將作為社教園區的永久展示，象徵世代交流與共同記憶，並記錄麥寮的發展足跡。另「五萬繁榮成長植樹儀式」將舉行象徵永續發展的植樹儀式，種下紀念樹並命名為「五萬幸運之樹」。

許忠富強調，在鄉民參與活動的同時，也將推廣綠色家園理念，提升環保意識，促進文化與自然共存，為麥寮打造永續發展的新篇章。麥寮未來將持續投入基礎建設與文化資源提升，讓這座幸福城鄉成為更多人心之嚮往的居住地，鄉親共同見證麥寮發展的新起點，也透過創意活動凝聚社區情感，迎接嶄新的一年。