　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

突破5萬人！人口成長帶動發展　麥寮鄉以文化與綠意繪畫幸福藍圖

▲麥寮鄉鄉長許忠富持祈福卡，說明設置「祈福心願牆」將邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與建議。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲麥寮鄉鄉長許忠富持祈福卡，說明設置「祈福心願牆」將邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與建議。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

2025年元旦麥寮鄉迎人口正式突破五萬，麥寮鄉長許忠富表示，這項重要的里程碑不僅象徵著地方蓬勃發展，也彰顯出麥寮宜居宜業的魅力。為慶祝這歷史性時刻，麥寮鄉將於近日舉辦「安龍謝土祈安大法會」，並推出兩項創意亮點活動，展現文化與永續發展的承諾。

麥寮鄉長許忠富指出，人口突破五萬不只是數字的增長，更是對麥寮努力建設成果的肯定。他強調「這代表著越來越多的居民選擇在麥寮安居樂業，我們將持續推動生活環境改善與文化建設。」此次慶祝活動，也將緊扣文化與永續發展主題，透過兩大亮點活動，凝聚社區力量與共同願景。

麥寮鄉公所說明，邀請鄉親1月21日 一同參與「麥寮社教園區安龍謝土祈安大法會」，見證麥寮的成長與蛻變；這天不僅是祝福與祈願的盛會，更是共同書寫麥寮新篇章的歷史時刻，將藝術融入生活，推動文化永續，見證麥寮的文化繁榮與未來蛻變。

活動中，「超越五萬祈福心願牆」現場將設置「祈福心願牆」，邀請參與民眾書寫對麥寮未來的祝福與建議。這面牆將作為社教園區的永久展示，象徵世代交流與共同記憶，並記錄麥寮的發展足跡。另「五萬繁榮成長植樹儀式」將舉行象徵永續發展的植樹儀式，種下紀念樹並命名為「五萬幸運之樹」。

許忠富強調，在鄉民參與活動的同時，也將推廣綠色家園理念，提升環保意識，促進文化與自然共存，為麥寮打造永續發展的新篇章。麥寮未來將持續投入基礎建設與文化資源提升，讓這座幸福城鄉成為更多人心之嚮往的居住地，鄉親共同見證麥寮發展的新起點，也透過創意活動凝聚社區情感，迎接嶄新的一年。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►文化資產守護進行式　雲林虎尾糖廠煙囪修復評估

►劍湖山2025「888秒璀璨時刻」　400無人機共舞滿山花火照亮夜空

►緣分再續！金曲巨星王識賢參拜福興宮太平媽祖

►西螺福興宮入選交通部觀光遊憩據點　神隊友助攻上看3千萬人次

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
這檔股票飆漲一倍！　幕後炒手海削6346萬
柯文哲辭黨主席、見柯媽柯妹　張禹宣分析：恐是「逃亡前的鋪陳」
快訊／高虹安案停止審判　聲請釋憲理由曝
安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！
Nike「換季特惠」直逼5折！新鞋現省千元
趙露思癱軟失語6天　新照曝光
賴清德火速核可！　同意政院將《憲法訴訟法》修正條文送立院覆議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2024「新竹市美術館策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

突破5萬人！人口成長帶動發展　麥寮鄉以文化與綠意繪畫幸福藍圖

永福國小星星兒家族元旦三部曲　新年祈福許願維持傳統不停歇

斗六市元旦起路邊停車收費暫停　開車族這原因突收「新年禮」

基隆消防新年5大防火提醒　守護家園從安全做起過好年

年前大掃除痛上身！解除疼痛中、西醫有妙招　醫曝預防訣竅

新年新希望　台南市立醫院歡喜迎2025年元旦寶寶

114年公務人員初等考試1／4屏東大同高中登場　陪考須先申請

黃海岱125歲冥誕！雲林布袋戲文化跨越時空　傳承與創新並行

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

2024「新竹市美術館策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

突破5萬人！人口成長帶動發展　麥寮鄉以文化與綠意繪畫幸福藍圖

永福國小星星兒家族元旦三部曲　新年祈福許願維持傳統不停歇

斗六市元旦起路邊停車收費暫停　開車族這原因突收「新年禮」

基隆消防新年5大防火提醒　守護家園從安全做起過好年

年前大掃除痛上身！解除疼痛中、西醫有妙招　醫曝預防訣竅

新年新希望　台南市立醫院歡喜迎2025年元旦寶寶

114年公務人員初等考試1／4屏東大同高中登場　陪考須先申請

黃海岱125歲冥誕！雲林布袋戲文化跨越時空　傳承與創新並行

俄羅斯A321客機降落衝出跑道　機上載79乘客

【廣編】玲廊滿藝「城市光彩」胡令豪個展　透過畫布與色彩激盪開展

3噁男加入「色淫師群組」性侵女童還拍片　她2幼妹一旁玩手機

2024「新竹市美術館策展人培力計畫」 獲選團隊揭曉

彰化年度10大測速桿曝光！這支狂抓1萬2833件奪「桿王」寶座

快訊／國10旗山端4車連環撞！占用出口匝道排除中　1人受傷送醫

4人相約參加跨年演唱會！　隔天竟「全數離奇喪命」身上無外傷

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元　年化配息率約5%

這檔股票半年飆漲一倍原因曝　幕後炒手海削6346萬下場慘了

加碼汰換補助再延長 　屏東縣民換購電動機車最高省26300

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

地方熱門新聞

高雄1／4停水長達30hrs　8.8萬戶受影響

台中跨年湧35萬人！盧秀燕6字祝賀

31萬人搶看夢時代跨年煙火

快訊／台南北區北門路二段傳民宅火警

基隆推「兵e智慧服務台」　輕鬆掌握兵役手續

鳳梨大王賭輸數億？微熱山丘講話了

淡水分館新裝亮相　秘境河景閱讀區

桃園市38名元旦寶寶誕生

新北推社宅新政　育兒家庭優先保障

南消創新研發皮卡細水霧滅火設備獲邀嘉消展演！

屏東分署1/7今年第一次拍賣會

縣府反駁財劃法恐延誤台大虎尾院區工程

花蓮跨年演唱會最終日　楊乃文羅志祥接力唱跳

斗六市元旦起路邊停車收費暫停

更多熱門

相關新聞

國土計畫法延期？誰在承擔後果？

國土計畫法延期？誰在承擔後果？

國土計畫法自2016年正式上路以來，承載著台灣土地利用永續發展的重要使命，期望透過國土空間分區、資源有效配置以及環境永續保護，達成國家層級的土地治理目標。然而，這部被譽為台灣土地規劃里程碑的法律，卻在一次次的修正、延宕與妥協中逐漸失去了原有的立法精神與施行時程的嚴肅性。

大台南文化叢書第13輯出爐！

大台南文化叢書第13輯出爐！

台企銀主辦台灣銅業51.8億聯貸案　完成授信案簽約

台企銀主辦台灣銅業51.8億聯貸案　完成授信案簽約

大觀音亭祀典興濟宮「台日寺廟文化論壇」

大觀音亭祀典興濟宮「台日寺廟文化論壇」

雲林縣首屆產業經豔獎頒獎

雲林縣首屆產業經豔獎頒獎

關鍵字：

麥寮鄉人口數文化永續發展麥寮鄉長許忠富

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

Sonet還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面