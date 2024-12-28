大台南文化叢書第13輯出爐！　多元面向深入認識台南400

▲台南市文化局與暖暖書屋文化事業股份有限公司合作出版「大台南文化叢書」第13輯，28日下午於十八卯茶屋舉行首場新書發表暨分享講座。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局與暖暖書屋文化事業公司，合作出版「大台南文化叢書」第13輯，28日下午於十八卯茶屋舉行首場新書發表暨分享講座，文化局長謝仕淵、叢書召集人黃文博、第13輯各書作者吳建昇、段洪坤、曾國棟、謝貴文、張耘書等人皆親臨現場，本場由作者吳建昇、謝貴文主講，並與在場多位文史界專家學者共襄盛舉、熱情互動。

文化局長謝仕淵表示，《大台南文化叢書》延續過往《南瀛文化叢書》記述、典藏大台南人文、歷史與地景的精神，至今已出版至第13輯，共累積出版93冊專書，為歷來大台南文化留下獨一無二且重要的紀錄。此次出版的第13輯共收錄6本專書，題材橫跨地景變遷、原住民族群歷史、道路交通史、住宅型態變遷、飲食文化與城隍信仰等。藉由不同視角爬梳歷史，擺脫生硬的教條式書寫，實踐公眾歷史論述，強調大眾史學的重要性，不斷挖掘，精煉台南特殊的文化底蘊。

第13輯所收錄的專書各有特色，《滄海桑田──大台南兩大內海的環境變遷》，由吳建昇撰寫，從歷史文獻或地圖資料，盤點「台江內海」與「倒風內海」在地理環境上的變化如何影響人群生活；段洪坤則透過《穿越400年‧認識西拉雅族（文化篇）》引領我們認識西拉雅族的社會與家庭制度、飲食、漁獵、信仰、服飾與歌舞文化等；蔡侑樺以《府城住宅400年》為題，爬梳400年來府城及周遭區域多樣的住宅型態；《台南道路交通誌》則由曾國棟執筆，論述台南400年來的交通要道與先民生活概況；台南是全台城隍廟數量最多、歷史最久、類型最多元的地區，謝貴文的《爾來了──四百年來台南城隍信仰的發展與變遷》，蒐羅四百年來台南城隍信仰的發展與變遷；張耘書特地獻上《台南好食》，記述台南多樣的地理環境與宜人的氣候孕育了豐饒的物產，如何從產地到餐桌，轉化為一道道令人驚豔的台南美食。

文化局說，第二及第三場新書發表暨分享講座，預計於29日下午1:30與3:30，在位於台南北區的版本書店舉行，並分別由蔡侑樺、曾國棟與張耘書三位老師共同現身分享新書內容。活動當天購買本叢書，更即可享受新書首購優惠，歡迎有興趣的民眾共襄盛舉！講座詳情請參閱本局藝遊台南粉絲專頁：https://reurl.cc/DorEl6