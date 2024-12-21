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大觀音亭祀典興濟宮「台日寺廟文化論壇」　亞歐各地年輕學子齊聚一堂

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告，並讓台灣、日本以及中國大陸、越南、馬來西亞、俄羅斯等亞歐各地年輕學子齊聚一堂展開文化交流。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

這場「台日寺廟文化論壇」，是由大觀音亭祀典興濟宮的府城觀興文化藝術基金會所主辦，合辦單位包括日本京都文教大學綜合社會學科、國立成功大學中國文學系。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

大觀音亭祀典興濟宮吳福春董事長表示，該亭宮近十數年來致力於推動宗教教化、學術研究與文化交流，一年發行四期《觀興季刊》、每月舉辦「觀興文化講座」之外，已一連十三年每年舉辦一場國際學術研討會，其中2018年10月跨海對岸，與漳州閩南師範大學合辦「世界保生大帝信仰學術研討會」；2019年9月遠赴越南，與河內國家大學下屬人文社會科學大學合辦「亞洲觀音與女神信仰國際學術研討會」；2024年9月又一次遠征馬來西亞與馬來亞大學合辦「防疫與養生：保生大帝信仰暨民間醫藥文化國際學術研討會」。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

府城觀興文化藝術基金會侯明福會長說，除了每年一度盛大的國際學術研討會之外，2023年6月3日，基金會還曾與胡志明市國家大學所屬人文與社會科學大學文化學系、成大中文系合辦過「台越寺廟文化論壇」。今年適逢日本京都文教大學潘宏立教授帶領該校綜合社會學科十位學生蒞台，進行台北、台中、台南為期十天的海外實習課程，經成大中文系陳益源特聘教授居間聯繫籌劃，台南一地乃由亭宮出面召開「台日寺廟文化論壇」，協助部分接待工作。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次論壇，在吳福春董事長致歡迎詞之後，依序邀請府城觀興文化藝術基金會侯明福會長、日本京都文教大學綜合社會學部潘宏立教授、中山大學中國文學系楊濟襄教授、成功大學中國文學系李淑如副教授進行四篇專題報告。

侯明福會長發表〈認識一間別樹一格的廟宇～台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的創新思維與嶄新作為〉，帶領大家認識該亭宮的佛道特色、歷史地位與文化價值，並以具體事例闡述亭宮於留住傳統信仰文化中如何力求創新與突破，他語重心長地說：「人事或多更迭，唯廟宇與神明的存在是永恆的，謹願後繼者能在既有基礎上力求精進、永續經營、勇往邁進。」

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

潘宏立教授發表〈日本佛教與黄檗宗唐寺〉，他介紹日本佛教歴史悠久、宗派眾多，其中包括三大禪宗的曹洞宗、臨濟宗、黃檗宗。九州島的長崎三福寺、千年古都京都宇治萬福寺，都是著名的黃檗宗寺院。他圍繞日本黃檗宗唐寺建設的時代背景、寺廟特色以及與旅日華僑華人的關係進行解說，讓大家了解日本佛教文化的豐富多彩。

楊濟襄教授發表〈台灣寺廟文化的共同符碼：以龍虎圖像為例〉，她著手於台灣地區民俗田野的實地訪查，歸結出「青龍」與「白虎」在民俗禮儀中，被視為「生命」與「死亡」二種消長的力量。她不僅以文化人類學的觀點去追溯民俗禮儀中「龍」、「虎」形象二種效應所衍生的相關儀俗與禁忌，還進而以民俗田調為立基，傳世文獻為對照，並輔以出土文物為證據，找出「龍」、「虎」形象思維的文化脈絡。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李淑如副教授發表〈解籤與籤解——台灣廟宇解籤人的培養與「籤詩解」的流傳〉，她在詮釋「解籤」與「籤解」的意涵之餘，特別說明台灣有諸多廟宇都積極培養解籤人，例如大觀音亭祀典興濟宮有「解籤天團」，於2022年遴選三十位民眾組成實力堅強的解籤團受訓，歷時兩個月的密集訓練，在2023年開始為信眾服務；而廟宇中常見的「籤詩解」約略有十種以上，可見台灣寺廟豐沛而多元的籤詩文化。

這場「台日寺廟文化論壇」規模雖然不大，但與會者眾多，出席人員計有：日本京都文教大學綜合社會學科師生一行十二人，台灣成功大學、中山大學、台南應用科技大學師生二十人，另有大觀音亭祀典興濟宮董事、理事近十人。其中，與會的年輕學子分別來自台灣、日本以及中國大陸、越南、馬來西亞、俄羅斯等地，他們不僅有熱烈的討論與交流，而且還在亭宮志工隊邱鼎能先生的導覽下進行實地參觀與現場體驗，對於台日寺廟文化與府城宗教信仰都留下了十分深刻的印象。

▲台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮的觀興學苑，21日上午10時起，召開一場「台日寺廟文化論壇」，會中發表4篇精彩的專題報告。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，日本京都文教大學綜合社會學科師生訪問團，繼「台日寺廟文化論壇」之後，在台南尚有鄭成功祖廟、國立台灣文學館等地的深度參訪，以及府城美食之旅等輕鬆行程。

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