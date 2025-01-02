柯文哲請辭黨主席　矢板明夫見「黨員落淚一幕」：隱隱覺得不對

記者郭運興／台北報導

民眾黨1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中正式請辭黨主席，直播畫面中，不僅柯文哲哽咽，包含民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨立委麥玉珍等人也都紛紛落淚。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，自己看到這一幕，心中隱隱覺得有一些不對，柯文哲辭職不是功成身退，而是捲入弊案，更離譜的是，民眾黨到現在為止還在全力護航，試想，如果三審定讞柯被判為有罪，民眾黨該怎麼辦？

矢板明夫表示，1日前台北市長柯文哲辭去了台灣民眾黨主席的職務，透過直播畫面，大家看到了柯文哲在宣布辭職聲明時，略帶哽咽，當場很多民眾黨幹部紛紛落淚，有人甚至哭到無法好好講話。

矢板明夫表示，看到這一幕，他心中隱隱覺得有一些不對。柯文哲辭職的理由又不是功成身退，而是捲入了貪污圖利等弊案，要去接受審判，如果真的愛護民眾黨，應該做的不是辭去黨主席，而是趕緊離黨，為了不讓自己的事情連累到民眾黨，應該主動和政黨徹底切割才對。

▼柯文哲辭黨主席，民眾黨多位幹部落淚。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲，下同）

接著，矢板明夫提到，在日本政治史上有一個非常有名的一幕。1976年7月27日早上7點，東京地方檢察廳的檢察官進入了位於東京目白的田中角榮家裡，當檢察官要求田中接受調查時，田中當場寫下一份「離黨聲明」，拜託秘書一定要交給自民黨的中曾根康弘幹事長後，才隨檢察官離家，田中當天上午8點50分被宣布逮捕。

矢板明夫指出，當時，田中角榮是因為捲入了美日間的飛機銷售弊案而被逮捕的，在後來的司法過程中，田中一直主張自己無罪。當時自民黨內，以田中派為首的多數國會議員，也都認為田中是被冤枉的，但他們不會去批評司法。因為知道，政黨的目的是「取得政權、實踐政治理念」，而不是「證明某個政治人物的清白」。

矢板明夫再指，能夠判斷一個人是否有罪的，只有司法機關。所以，自民黨接受了田中的離黨，在案件審議期間，也和田中進行了切割。田中的情況並不是個案，日本的政治人物如果捲入弊案，一旦出現被逮捕、被羈押的情況，大部分的人都會選擇離黨。

最後，矢板明夫強調，柯文哲沒有在四個月前被羈押時離黨，到現在才辭去黨主席，看起來已經有些晚了，更離譜的是，民眾黨到現在為止還在全力護航。試想，如果今後柯文哲貪污受賄的指控，三審定讞被判為有罪，民眾黨該怎麼辦？到最後也不承認司法的判斷嗎？

★★未經判決確定，應視為無罪★★