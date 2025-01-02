行政院今對《憲訴法》提覆議案　列修法三大問題：喪失權利救濟功能

▲行政院針對《憲法訴訟法》提起覆議，政務委員林明昕說明理由。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（2日）舉行2025年首次院會，會中針對立法院在去年12月20日通過的《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條條文修正案，提出覆議案。政務委員林明昕說明，此法條的修正有3大問題，妨礙、癱瘓憲法法庭運作，高度壓縮司法運作空間，喪失權利救濟功能。

林明昕說，各種法律案都可以是行政院覆議的對象，且憲法訴訟是行政院最重要的憲政爭議解決平台，行政院是憲法訴訟法的使用者，憲訴法修法的設計失當，讓行政院沒辦法依憲訴法提起訴訟解決憲政爭議，對行政院就是窒礙難行，基於這點，行政院當然可以依照憲法增修條文規定提起覆議。

林明昕指出，此次憲訴法的修法有三大問題，第一，妨礙憲法法庭運作，門檻過高且缺乏彈性，恐癱瘓憲法法庭；第二，破壞憲政秩序，高度壓縮司法運作空間，違反權力分立；第三，影響權利救濟，無法有效解決憲政爭議，喪失權利救濟功能。

林明昕進一步說明，第30條第2項至第6項的規定，將扼殺憲法法庭的功能；第4條第3項的修正，設計規範不周全，只規定總統提名之時限，忽略立法院行使同意權之責任；第95條是公布施行日的條文，修法內容缺乏過渡正義，未設過渡條款會讓現有案件無法審理，憲法爭議與重大案件無法獲得即時處理。

至於提覆議有跟司法院討論過？林明昕說，提覆議是行政院自己的權力，不需要跟誰討論，事實上司法院也沒有來商量，行政院是自行研議發現憲訴法條文有問題。

林明昕說，行政院作為原告或是被告，未來新法上路都會面臨案件無法解決，「也就是使用者的概念，沒有辦法使用憲政爭議解決的平台」，基於這點，行政院在司法院沒有來詢問討論的情況下，就自行提起覆議。

至於過去提出的釋憲案件量數，林明昕說，根據司法院網站公布的統計數字，從以前到現在有超過95%以上都是涉及人民基本權利的案件，絕少是立法院跟行政院或是其他各院的爭議問題。