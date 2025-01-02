憲訴法修法內容爭議多！　行政院今提出覆議案

▲行政院針對《憲法訴訟法》提起覆議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

藍白立委聯手在去年12月20日立法院三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，目前僅憲訴送行政院，而政院也依程序，在陳請總統核可後，於今（2日）向立法院提出覆議案。院長卓榮泰說，憲法機關的權力行使不能違反權力分立與制衡原則，希望透過覆議請立法院再次審議法案的內容，找出符合憲政與國家利益的最大共識。

行政院今舉行2025年首次院會，會中針對立法院在去年12月20日通過的《憲法訴訟法》第4條、第30條及第95條條文修正案，認為有窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，提出覆議案，陳請總統核可後，送立法院覆議。

行政院長卓榮泰表示，經研議後，《憲法訴訟法》第30條第2項至第6項規定，以立法凌駕司法，不合理的門檻對憲法法庭的運作造成實質影響，違反司法院大法官憲法忠誠的義務，嚴重影響人民及機關尋求救濟或解決憲法爭議的權利，對我國憲政秩序造成危害。

政院指出，修正條文第4條第3項規定，對總統提名大法官後，立法院行使同意權的期限沒有規定，無助於維持憲法法庭穩定運作，欠缺規範實義。此外，修正條文第95條規定，使現任大法官無法行使憲法上的職權，癱瘓憲法法庭運作，且因欠缺過渡條款之設計，制定原以係屬憲法法庭之案件無一妥善處理等窒礙難行之處，依憲法增修條文第3條第2項第2款規定提出覆議。

卓榮泰強調，我國憲法就政府體制採五權分立的五院體制，憲法的機關權利之行使不能違反權力分立與制衡的原則，也不能侵害其他憲法機關的權力核心範圍，或對其他憲法機關的權力之行使造成實質妨礙，「也因此，立法對大法官行使職權的方式不得過度干預或造成實質妨礙，否則即侵害司法權行使之權利範圍，違反權力分立與制衡的原則」。

卓榮泰再次強調，行政院作為國家最高行政機關，有責任捍衛憲政秩序並守護人民的基本權利。本次透過覆議，希望透過憲政運作的過程，請立法院再次審議法案的內容，找出符合憲政與國家利益的最大共識，並妥適回應公民社會與各界的訴求，維護憲政體制的健全運作。

▼「憲訴法」覆議案流程。（圖／記者郭運興製圖）