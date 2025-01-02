立法院遲未送選罷法、財劃法到行政院　一情況恐要春節加班

▲行政院針對《憲法訴訟法》提起覆議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院院會於去年12月20日，在藍白立委聯手下，三讀通過《公職人員選舉罷免法》、《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修正案，目前僅憲訴法送行政院。行政院發言人李慧芝今（2日）表示，目前尚未收到另兩案，若真的在農曆年前最後一個上班日送院，政院若要提覆議，勢必要在農曆年假期間加班召開院會處理；而若政院在農曆年期間把覆議案通過、送給立院，立院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過。

行政院發言人李慧芝說，截至前為止都沒有收到《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》修正案，如果1月中下旬才收到，很可能公務員要在春節期間處理。卓院長對此非常憂心，可是為了維護國家憲政體制，最後可能也要這樣麻煩公務員們。

李慧芝表示，過去也有三讀法案比較晚送到行政院的案例，但大部分都是行政院配合政策推動，才會安排延緩咨請總統公布，由立法院延緩咨請總統公告的前例是非常少的。

但若遲至過年前的最後上班日才將這兩案送政院，除了行政院要加班外，立法院是否也須有對應的人員處理？若立院不收件，覆議案是否就會成立？對此，政委林明昕說，另外兩部法律春節應該不會送，因為公務員不可能加班送這案子，所以可能春節後才送；可是如果春節前一天送，10天的期限照樣計算，所以還是要討論是否提覆議的相關作業。立法院端，不會整個門關起來半個人都沒有，「貼在門上也是一種方式，這不會因為有沒有春節有不能動的問題」。

李慧芝補充，如果立法院真在農曆年前的最後一個上班日把剩下兩部法案送來，如果行政院想要提覆議，要在收到法案的10天內完成，假日也包含在內，「也就是說，行政院要在2月2日前提出，等於要在農曆年期間召開院會處理」。

李慧芝說，若行政院在農曆年期間把覆議案通過、送給立法院，立法院按照規定要在15天內處理，若不處理就是覆議通過，所以這是一個完全按照法律流程走的狀況。