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秘書處處長疑涉職場霸凌　行政院曝59名工員連署稱不實指控

▲行政院秘書長龔明鑫出席經發會顧問會議會後記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院秘書長龔明鑫。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

公部門職場霸凌案頻傳，行政院內部也被爆出有疑似案件。立法院內政委員會今日邀請行政院專題報告「政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形」，行政院秘書長龔明鑫指出，本院計有3件職場霸凌事件，其中，消費者保護處、公共關係處都在調查中，將於一個月內完成，而秘書處案未查有具體事證。

根據行政院報告內容，本院院本部疑發生職場霸凌事件經媒體披露計有 3 件，分別為消費者保護處處長、公共關係處處長、秘書處處長疑涉職場霸凌，後2件陸續經立法委員來函關切，第 3件亦經其他機關函轉。另有內部循程序管道正式提起申訴3件，與媒體披露事件重疊，故併案進行處理。

當中，秘書處案於媒體披露前已收到以「技工工友駕駛」（以下簡稱工員）名義匿名陳情，因屬匿名陳情之職場霸凌案，為釐清事實，本院院本部啟動行政調查，以瞭解事情真相。

行政院報告指出，經訪談十多位院內相關同仁後，未查有具體事證，另有秘書處59名工員連署說明該陳情案係不實指控，意欲假藉工員名義抹黑、破壞工員名聲。 

至於針對公部門職場霸凌精進作為，行政院表示，為強化現行各機關職場霸凌防治的處理機制，本院人事總處已於 113 年 11 月 20 日通函各機關，針對現行相關作業規定，完成強化員工保護、縮短調查時程及落實執行等相關機制檢討修正。再者，近期公務人員保障暨培訓委員會（以下簡稱保訓會）及勞動部等相關法制主管機關刻正檢討現行相關法令，人事總處也積極通盤檢視現行機制及蒐整實務案例，後續將會同法制主管機關檢討強化現行相關法制，以明確規範職場霸凌防治與處理責任，並建構完整申訴救濟管道。

行政院說明，保訓會已研具安衛辦法修正草案，修正重點包含增訂主管機關得設公務人員執行職務安全衛生諮詢會、機關安全及衛生防護委員會（原防護小組名稱變更）任務職責事項、高風險職務人員特別防護專節，以及監督、檢查與課責規定等，並於 113 年 8 月 12 日函陳考試院會審議。嗣為強化公務人員職場霸凌防治機制，保訓會將重行檢討保障法及安衛辦法，本院也將與考試院研議辦理相關作業。

行政院表示，針對職場霸凌事件，除應啟動相關調查程序、謹慎處理外，各機關也應即時提供相關員工協助方案（EAP）關懷措施，如依當事人意願主動提供心理諮商（詢）管道及相關法律或醫療諮詢資源，另亦可視情形進行工作調整或職務輪調等。各機關除內部心理諮商（詢）資源外，亦應持續推廣整合外部相關自殺防治、憂鬱症等心理健康資源（如通訊心理諮商服務、社區心理衛生中心資源、簡式健康量表、衛生福利部 1925 安心專線及青壯世代心理健康支持方案等）。

行政院也強調，人事總處已於 113 年 12 月 13 日完成建置職場霸凌案件通報平臺，提供公務機關（學校）員工除各機關內部申訴管道外的另一申訴途徑。平臺接獲案件通報後，將透過加密措施轉交權責機關依保密規定處理，並應於 3 日內回報初步受理情形，1 個月內回報處理結果（必要時得延長 1 個月），由該總處進行案件追蹤列管；平臺如接獲未具名通報申訴案件，也將檢視申訴事實及內容，轉交權責機關依相關規定審認處理。

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