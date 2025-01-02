　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白委問是否回鍋選台中市長？　林佳龍回「當過了」：沒有聽說耶！

▲▼外交部長林佳龍 立法院外交國防委員會 聯訪 韓國戒嚴相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（2日）邀請外交部長林佳龍備詢。白委林憶君詢問，林佳龍比較喜歡當外交部長還是台中市長，或是有屬意的台中市長人選？林佳龍笑回，「台中市長我已經當過了」。林憶君則稱，有看到報導，好像林佳龍有意願要回去當台中市長。林則回應，「我沒有聽說耶！」至於中國也申請加入CPTPP議題，林佳龍則回應，「中國比我們早一點去申請加入CPTPP，它根本連被討論都還沒有。有些國家就是反對中國加入，因為還不符合標準。」

林憶君詢問，大家不看好外交門外漢擔任部長，這一年對自己的外交工作打多少分？林佳龍說，他不給自己打分數，只有長官跟人民可以給他打分數，但現在同仁士氣蠻高的，自己才剛上任，如果跑馬拉松，這才剛起跑而已，外交是累積的，幾個戰役像是，太平洋島國論壇、南非原有意要求遷館、中共要在APEC用盡方法把我們邊緣化，我們依舊能對等談判，還有邦交、台美、台日跟2758號決議等等議題都有推動中。

林憶君追問，「部長你覺得你還是做得不錯？」林佳龍說，「沒有出錯啦，不能講說做得不錯」。

至於加入CPTPP議題，林佳龍則說，跟各國開始諮商，主席國加拿大同意可以前期諮商，比方說台美二十一世紀倡議內容拿給各國看，台灣都更符合高標準也沒有不良紀錄，目前得到一半國家支持，「而中國比我們早一點去申請加入CPTPP，卻根本連被討論都還沒有。有一些國家就是反對中國加入，因為它還不符合標準，說實在它在卡我們。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑
快訊／柯文哲新竹探望父親45分鐘　「唉」一聲急離開
喊柯文哲掉進陷阱！　他預言「保金加至1億」
NBA驚悚重傷！　隊友看他抬出場哭了
LIVE／二進二出！第3度召開羈押庭　柯文哲再進北院
排隊1公里倒地猝死！　紫南宮將送她「全套錢母」
公司「免費1物」隨便拿！　他驚：可判斷年齡層
快訊／應曉薇趕11點報到！　微笑抵北院
金秀賢3月高雄獻唱！　 官方海報洩密
快訊／柯文哲探望新竹住院父　得知羈押庭11點報到反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟柯文哲影響輿論、有滅證慣性　吳靜怡：七成民眾已經不相信柯

憲訴法修法內容爭議多！　行政院今提出覆議案

藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

白委問是否回鍋選台中市長？　林佳龍回「當過了」：沒有聽說耶！

新北市生育獎勵金加碼！　首胎拿3萬元、第三胎拿5萬元

斷言賴清德「最大民主」就是搞罷免　王鴻薇：他絕對不敢公投

賴清德要推公投反制？　民進黨團駁：沒有進行任何相關討論

黃國昌代理民眾黨主席　李彥秀：藍白在立院合作會更順暢

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

蘇巧慧嗆翻車　王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標：妳老公無法切割

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

新郎給岳父敬茶 #伴郎團 舉杯：就等這一聲爸

轟柯文哲影響輿論、有滅證慣性　吳靜怡：七成民眾已經不相信柯

憲訴法修法內容爭議多！　行政院今提出覆議案

藍營草屯鎮長候選人被控「李朝卿第二」　家族企業攬縣府34億工程

白委問是否回鍋選台中市長？　林佳龍回「當過了」：沒有聽說耶！

新北市生育獎勵金加碼！　首胎拿3萬元、第三胎拿5萬元

斷言賴清德「最大民主」就是搞罷免　王鴻薇：他絕對不敢公投

賴清德要推公投反制？　民進黨團駁：沒有進行任何相關討論

黃國昌代理民眾黨主席　李彥秀：藍白在立院合作會更順暢

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

蘇巧慧嗆翻車　王鴻薇爆原文會涉弊標案已廢標：妳老公無法切割

針對柯文哲交保案高院發回更裁，請問您認為接下來的發展會是：

2025全球新興旅遊10大目的地「高雄上榜」　獲讚：安全又便利

教團籲重啟「生生喝國產乳」　國教盟：亂象是配送規劃欠缺周全

轟柯文哲影響輿論、有滅證慣性　吳靜怡：七成民眾已經不相信柯

憲訴法修法內容爭議多！　行政院今提出覆議案

指定餐點送Q版立繪插卡　壽司郎x《鳴潮》聯名活動1／8登場

公公過世！大姑領走財產「Excel寫1700萬」　她照顧30年一場空

賴清德拋「小兩會交流」　2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

一天滑手機205次！這族群每日滑手機逾6小時　調查曝光

「老虎城」圓形屋14年潮牌突撤出　徵才訊息洩新租客秒接手

大胸部女生的7種日常困擾　彎腰撿筆也能變大家的獵物

政治熱門新聞

柯文哲遭羈押可能性高！林智群揭主因

民眾黨湧入黨潮　3000人一度癱瘓官網

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

快訊／柯交保被撤銷　民眾黨回應了

與柯交接內容？黃國昌沈默數秒

評「高院兩次發回更裁理由前後不一」　游盈隆：司法一夕變臉

「柯文哲羈押風險大幅提高」　律師：橘子潛逃、蔡壁如翻供成致命事由

黃國昌代理黨主席　時力籲比照高虹安：將柯文哲退黨並追繳政治獻金

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

王鴻薇控她大翻車　蘇巧慧回擊：被打臉還再影射無聊又可恥

快訊／接代理黨魁　昌：向永遠阿北致敬

行政院明對憲訴法提覆議　若未過民進黨團將祭暫時處分、釋憲

快訊／柯辭黨主席　黃國昌接代理

昌接代理黨魁　明早7：30首開晨會

更多熱門

相關新聞

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

被控霸凌工友又不倫戀　行政院秘書處長澄清：盼還我清白

行政院傳出霸凌情事，秘書處長徐益梁遭指霸凌身心障礙工友，且被指控不倫戀。對此，行政院秘書長龔明鑫2日說明，未查有具體事證，而徐益梁也還原狀況，強調報導已造成莫大傷害，希望社會還他清白。

秘書處處長疑涉職場霸凌　行政院曝59名工員連署稱不實指控

秘書處處長疑涉職場霸凌　行政院曝59名工員連署稱不實指控

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

柯建銘揚言「解散國民黨」！劉靜怡曝解散方式

王鴻薇控她大翻車　蘇巧慧回擊：被打臉還再影射無聊又可恥

王鴻薇控她大翻車　蘇巧慧回擊：被打臉還再影射無聊又可恥

藍嗆賴清德應先邀在野黨主席喝咖啡　綠委：別心急一個一個來

藍嗆賴清德應先邀在野黨主席喝咖啡　綠委：別心急一個一個來

關鍵字：

外交部長台中市長CPTPP林佳龍立法院

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

快訊／林昀儒奪乒超總決賽冠軍！

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

《魷魚3》上線時間疑曝光！全新人偶現身

南投名間將建焚化爐　全台「手搖飲產業」恐遭打擊

尤物雙囍寫真連拍4天被路人看光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面