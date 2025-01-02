白委問是否回鍋選台中市長？　林佳龍回「當過了」：沒有聽說耶！

▲外交部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（2日）邀請外交部長林佳龍備詢。白委林憶君詢問，林佳龍比較喜歡當外交部長還是台中市長，或是有屬意的台中市長人選？林佳龍笑回，「台中市長我已經當過了」。林憶君則稱，有看到報導，好像林佳龍有意願要回去當台中市長。林則回應，「我沒有聽說耶！」至於中國也申請加入CPTPP議題，林佳龍則回應，「中國比我們早一點去申請加入CPTPP，它根本連被討論都還沒有。有些國家就是反對中國加入，因為還不符合標準。」

林憶君詢問，大家不看好外交門外漢擔任部長，這一年對自己的外交工作打多少分？林佳龍說，他不給自己打分數，只有長官跟人民可以給他打分數，但現在同仁士氣蠻高的，自己才剛上任，如果跑馬拉松，這才剛起跑而已，外交是累積的，幾個戰役像是，太平洋島國論壇、南非原有意要求遷館、中共要在APEC用盡方法把我們邊緣化，我們依舊能對等談判，還有邦交、台美、台日跟2758號決議等等議題都有推動中。

林憶君追問，「部長你覺得你還是做得不錯？」林佳龍說，「沒有出錯啦，不能講說做得不錯」。

至於加入CPTPP議題，林佳龍則說，跟各國開始諮商，主席國加拿大同意可以前期諮商，比方說台美二十一世紀倡議內容拿給各國看，台灣都更符合高標準也沒有不良紀錄，目前得到一半國家支持，「而中國比我們早一點去申請加入CPTPP，卻根本連被討論都還沒有。有一些國家就是反對中國加入，因為它還不符合標準，說實在它在卡我們。」