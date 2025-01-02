宋濤曝2025對台工作：完善兩岸經濟文化交流合作制度和政策

▲宋濤日前於哈爾濱會見馬英九。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

2025年伊始，大陸國台辦主任宋濤發表「致台灣同胞的新年寄語」，其中提及今年大陸對台工作的展望。他表示，將在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，推動兩岸關係發展；同時，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。

該文刊登於國台辦主管、海協會主辦的2025年第1期《兩岸關係》雜誌中，題為「同心同向 奮楫篤行」。文中，宋濤以約四分之三的篇幅回顧2024年大陸對台工作與兩岸關係重要事件，包括馬習二會、海峽論壇、海峽兩岸青年冰雪節、兩岸青年峰會、懲獨22條等。

宋濤總結稱，2024年大陸牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，在遏制「台獨」分裂和外來干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐，在推進統一進程中積蓄更大動能，推動兩岸關係沿著正確方向前進。

▲大陸國台辦。（圖／記者陳冠宇攝）

展望新的一年，宋濤表示，大陸將堅持「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，在堅持一個中國原則和『九二共識』基礎上，廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程」。

宋濤接著強調，大陸將秉持造福兩岸同胞的理念，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化。大陸將為兩岸青年互學互鑑、交流交心搭建更多平台、創造更多條件。

不過宋濤也提到，大陸將堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決打擊「台獨」分裂和外來干涉，堅定支持「島內愛國統一力量」，維護中華民族共同家園安寧繁榮。

今年是抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年，宋濤特別強調，大陸和台灣是不可分割的命運共同體，國家強大、民族強盛是包括台灣同胞在內的每一個中國人生存、發展、尊嚴的保障。「中華兒女畢生追求的就是民族振興、國家統一。」

此前，大陸國家主席習近平發表2025年新年賀詞，他談台灣時表示，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢。」