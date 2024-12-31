吳豊山：努力恢復兩岸對話　不過還未看到成績

▲海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山31日表示，他奉徵召到海基會工作之後，已作了一些努力，設法恢復兩岸對話，不過還未看到成績，但他深信交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，會與海基會同仁繼續努力。

吳豊山在媒體餐敘上提到，海基會接受政府委託處理兩岸人民交流所衍生事務，並謀增進兩岸人民福祉，其中，處理相關交流衍生事務一節，自陸委會成立以來未曾中斷，近幾年處理案件多達2、30萬件。

吳豊山說，至於「謀增進兩岸人民福祉」一節，需以對話為要領，可是對岸自2016年即以我方不接受「九二共識」為理由，片面中止對話功能。

吳豊山指出，他奉徵召到海基會工作，所承擔的使命就是設法恢復兩岸對話，「我已作了一些努力，不過還未看到成績。本人深信，交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，因此本人自當偕同本會同仁繼續努力。」

▼海基會董事長吳豊山、秘書長羅文嘉。（圖／記者蔡紹堅攝）



吳豊山提到，對岸以民選民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同一時間卻與非政府團體和個人水乳交融，「本人認為這是對岸不瞭解台灣社會結構，也不瞭解台灣群眾心理的結果，實在令人深感遺憾。」

吳豊山說，過去一個半月，他在海基會接待很多各國駐台使節，這些使節來訪，都是因為關心兩岸互動和台海和平。

吳豊山指出，他詳細向各國使節說明「交流、對話、和平發展」是政府當前明確政策，「中華民國台灣永遠不會是窮兵黷武、破壞和平的一方。本會對台海和平通航關係全球經濟發展命脈也充分瞭解，並感謝各國對台海和平的嚴重關切。」

最後，吳豊山強調，「兩岸和平發展絕對是兩岸人民福祉的最大保障，因此要再一次呼籲對岸海協會，與海基會同一脈動，同步堆疊善意，進而兩會攜手，揮別柳暗，迎向花明。」