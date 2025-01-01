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紐奧良皮卡衝撞人群「至少10死35傷」！民眾聽槍聲驚逃　2警中彈

▲紐奧良市1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，目擊者說聽見槍響。（圖／路透社）

▲紐奧良市1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，目擊者說聽見槍響。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國紐奧良市熱門旅遊區域1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，還有目擊者說聽見槍響。事發於街上人潮洶湧的跨年夜，且紐奧良今晚還將舉辦大學美式足球年度賽事。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，紐奧良（New Orleans）市長肯崔（LaToya Cantrell）稱這是一起「恐怖攻擊」。

但美國聯邦調查局（FBI）幹員不久後告訴記者「這不是一起恐怖主義事件」，目前尚不清楚為何市長與FBI說法矛盾。

法新社報導，聯邦調查局幹員在事發現場找到疑似爆裂裝置。

路易斯安那州州長藍德瑞（Jeff Landry）則在社群平台X上形容今天這起事件是「駭人的暴力行為」，並請大家為受害者及第一線救難人員祈禱。

法新社報導，紐奧良緊急事件防備部門NOLA Ready發布聲明表示：「第8區目前正在處理運河街（Canal Street）及波旁街（Bourbon Street）車輛衝撞人群的重大傷亡事件，有至少35名傷患…以及至少10名死者。」

路透社引述NOLA Ready報導，傷者被送往至少5家不同醫院。

▲紐奧良市1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，目擊者說聽見槍響。（圖／路透社）

美國有線電視新聞網（CNN）和英國廣播公司（BBC）報導，紐奧良警察局（New Orleans Police Department）局長寇克派屈克（Anne Kirkpatrick）說，調查人員很肯定駕駛並非不小心衝撞人群，「此事涉及一名男子以非常快的速度沿波旁街駕駛一輛皮卡車，而且是非常故意的行為」。警方不認為駕駛是酒駕或毒駕。

寇克派屈克還說，駕駛皮卡車的男子開槍擊中2名警察，這2人情況穩定。

法新社報導，皮卡車駕駛的情況以及下落，目前無法立即知曉。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）引述目擊者報導，一輛車高速衝撞人群後，駕駛接著跳下車，開始持武器開火，警方予以回擊。

現年22歲的賈西亞（Kevin Garcia）在案發後不久告訴CNN，他只看到一輛車撞進波旁街人行道左側的人群，「一具軀體朝我飛來」，他也聽見槍響。

▲紐奧良市1日凌晨發生一輛皮卡車惡意衝撞人群事件，當局稱至少10死35傷，目擊者說聽見槍響。（圖／路透社）

另一名來自路易斯安那州希夫波特（Shreveport）的22歲目擊者戴維斯（Whit Davis）告訴CNN，事發當時，他剛要離開波旁街一家夜店。

戴維斯說，「大家開始大喊尖叫並往後跑」，後來他們獲准離開夜店時，警方指示他們疏散方向，並要他們收起手機趕快離開這個區域；「我看到他們沒能蓋住的幾具死屍，還有大量民眾在接受急救」。

根據CNN，這起奪命事件發生於1日凌晨3時15分左右，地點在以夜生活聞名的波旁街，很多人在那裡跨年。

紐奧良市也在準備舉辦今晚的「糖盃」（The Sugar Bowl），這場年度大學美式足球賽事吸引來自全美各地的球迷齊聚一堂。喬治亞大學（University of Georgia）將在今年的糖盃對決聖母大學（University of Notre Dame），贏家將晉級大學美式足球季後賽（College Football Playoff）準決賽。

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