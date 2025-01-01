喬治亞州法官「頭部中彈」陳屍法庭！　任期最後一天輕生亡

▲ 耶克爾被發現陳屍法庭內。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國喬治亞州埃芬漢郡（Effingham County）州法院法官耶克爾（Stephen Yekel）任期訂於2024年12月31日結束，在職最後一天卻被發現陳屍法庭內，頭部中彈疑似輕生，終年74歲。

綜合NBC等美媒，埃芬漢郡警長麥克達菲（Jimmy McDuffie）說明，警方當天上午接獲疑似自殺案件通報，他的副手趕抵現場後發現耶克爾遺體，初步研判死因為頭部槍傷，據信是自殺身亡，時間點在30日深夜至31日凌晨。

耶克爾於1976年6月14日加入州律師公會，執業紀錄顯示他生前信譽良好，主要處理刑事案件初審及其他案件，2022年獲任命為州法院法官。

他在去年選舉中尋求連任，5月首輪投票獲勝，但在決選中落敗，12月2日致函州長坎普（Brian Kemp），信中提及連任失利的挫折，要求提前一天於12月30日卸任，但被坎普拒絕，認為選舉結果不應因技術性原因而被推翻。

坎普發言人對此案未作進一步評論，僅稱調查是公開的，「在這艱難時期，我們的祈禱與耶克爾法官的家人、親友同在。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995