台海若爆衝突「經濟衝擊更甚新冠」！　專家警告：美國沒準備好

▲ 學者警告，中國侵台對美經濟衝擊恐怕更甚新冠疫情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員傅立門（Eyck Freymann）及英國劍橋大學地緣政治中心研究員布羅姆利（Hugo Bromley）投書《紐約時報》警告，若中國對台發動全面入侵或採取其他封鎖手段，這場危機對美國經濟的衝擊將超越新冠疫情，而美國還未做好準備面對。

2人以「中台戰爭將引發經濟危機，美國還沒準備好」為題，文中提及中國上月在台灣周邊海域舉行近30年來最大規模軍演，突顯美中關係全面破裂風險升高。中國全面侵台可能性浮現，且習近平還有其他選擇，包括動用軍隊與海警「隔離」台灣。

美國眾議院先前一份報告指出，美國缺乏針對與中衝突下可能引發的經濟與金融影響應急計畫。文中分析，兩黨必須將此一應急計畫列為優先事項，即將上任的政府須與國會及盟國合作，制定連貫的策略，以美國經濟領導地位為基礎，明確勾勒危機期間與危機過後的全球經濟前景。

其中最顯著的經濟衝擊與半導體有關。台積電（TSMC）生產全球90%高端晶片，廣泛應用於汽車、醫療設備等產業。若台灣晶片供應中斷，全球經濟恐怕嚴重衰退。且若中台積電工廠落入中國手中，將使其在人工智慧等領域取得競爭優勢，進一步威脅美國與歐洲製造業。

此外，入侵或隔離台灣的經濟影響範圍遠大於半導體產業。美中對台灣問題的2項承諾長期支撐印太經濟秩序，一是美國在1979年《台灣關係法》中明確警告，任何威脅台灣政治或經濟自主的暴力行為將引起美方「嚴重關切」；二則是中國在1982年承諾以和平方式推動統一。

若美國未能對中國入侵或封鎖採取行動，亞太盟友如日本、南韓、澳洲及菲律賓等國都將面臨更大經濟壓力，與這些國家的關係也將受到質疑。

文中呼籲，美國需對台灣危機制定具體經濟應急方案。儘管對中國實施如對伊朗、俄羅斯的經濟制裁看似可行，但考量中國在全球供應鏈的核心地位，此舉恐怕反而損及美國自身經濟。且許多盟國與中立國家可能因經濟成本過高，拒絕與美國合作。

2人指出，美國應採取積極的應對策略，包括在危機期間與盟國央行合作提供市場流動性，穩定全球金融體系；同時成立一個經濟安全合作委員會，提供成員國財務支持並制定貿易政策。此外，美國須加速關鍵產品生產回流，包括活性藥物成分與無人機等，並逐步減少對中國非必要消費品的依賴。

上述措施可能引發中國進一步反制，如懲罰在華外企。儘管如此，建立包容性經濟安全框架將是應對貿易與金融市場中斷威脅的最佳防禦手段。美國為首的聯盟也需向遭受中國經濟脅迫的國家提供援助，以維持國際團結。

他們呼籲，華府需就台海衝突經濟影響召開國會聽證會，制定相關法案以備不時之需，文末強調一旦中國入侵或隔離台灣，其目標不僅是單一島國，更將企圖重塑印太秩序，削弱基於法治的全球經濟體系。若缺乏應對計畫，這場危機恐怕損害美國繁榮與安全根基。