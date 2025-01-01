又有飛機出事！美283人客機「駕駛艙冒煙」　宣布緊急狀態急返航

▲夏威夷航空一架班機起飛後駕駛艙出現煙霧緊急返航。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦航空總署（FAA）證實，夏威夷航空一架飛往檀香山（Honolulu）的航班在2024年12月30日起飛不久後，因駕駛艙出現煙霧，緊急返回西雅圖機場，所幸機上所有人都平安無虞，無人受傷。目前，FAA正對此事件展開調查。

據美聯社報導，這架載有273名乘客與10名機組人員的空中巴士A330班機，原定於當地12月30日下午1時左右，從西雅圖–塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）飛往檀香山國際機場。FAA指出，飛機起飛不久後，機組人員通報駕駛艙出現煙霧，並要求返航。

夏威夷航空發言人維勒加斯（Marissa Villegas）告訴美聯社，機長在發現煙霧後，立即宣布緊急狀態，以換取塔台讓他們優先降落。幸運的是，這架飛機最後得以安全返航，而機場消防及醫療人員也為了防止意外，在登機口戒備，最後在多方努力下，成功讓所有乘客及機組人員順利下機。

機場發言人庫珀（Perry Cooper）透露，消防單位對飛機進行檢查後，並未發現煙霧或異常氣味。雖然並未查明原因，但夏威夷航空為了確保安全，仍決定安排替代航班，讓該航班的旅客隔日搭乘新飛機繼續行程。目前，FAA已就此案啟動調查，夏威夷航空也對此事所帶來的不便表示歉意，並表示公司全力配合調查，避免類似事件再次發生。