快訊／美國紐奧良跨年10死30傷！汽車衝撞人群「駕駛下車掃射」

▲美國紐奧良跨年驚傳汽車衝撞,至少10死30傷。(圖/翻攝自X)

記者閔文昱/綜合報導

美國紐奧良市(New Orleans)在跨年夜傳出悲劇,一輛汽車在當地時間1日凌晨左右,行經市中心的波本街(Bourbon Street)時突然高速衝進人群,駕駛在撞擊人群之後,立即下車並開始開槍掃射,造成至少10人死亡,30人受傷。詳細情況仍待釐清。

綜合外媒報導,事發地點位於紐奧良市觀光區熱門的法國區,當時街道上人潮眾多。目擊者表示,駕駛在撞擊人群後,立刻下車開槍掃射群眾,現場立即陷入混亂,多人受傷倒地。據報導,網路流傳的影片中可以聽到類似自動步槍的槍聲。

Video obtained of the mass shooting in New Orleans, Bourbon Street. pic.twitter.com/sVIDSwpRhO