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快訊／美國紐奧良跨年10死30傷！汽車衝撞人群「駕駛下車掃射」

▲美國紐奧良跨年10死30傷！汽車衝撞人群。（圖／翻攝自X）

▲美國紐奧良跨年驚傳汽車衝撞，至少10死30傷。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

美國紐奧良市（New Orleans）在跨年夜傳出悲劇，一輛汽車在當地時間1日凌晨左右，行經市中心的波本街（Bourbon Street）時突然高速衝進人群，駕駛在撞擊人群之後，立即下車並開始開槍掃射，造成至少10人死亡，30人受傷。詳細情況仍待釐清。

綜合外媒報導，事發地點位於紐奧良市觀光區熱門的法國區，當時街道上人潮眾多。目擊者表示，駕駛在撞擊人群後，立刻下車開槍掃射群眾，現場立即陷入混亂，多人受傷倒地。據報導，網路流傳的影片中可以聽到類似自動步槍的槍聲。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，當地警方在接獲報案後趕抵現場進行處理，並與行兇者交火。紐奧良警察局發言人向媒體表示，初步訊息顯示一輛車衝撞人群，死傷人數初估至少10死30傷，呼籲市民避免前往該地區。

警方目前仍在現場進行調查與救援工作，尚未提供更多詳細信息。此外，對於受傷者的狀況與行兇者的身分與動機，警方也尚未給出明確的回答。
 

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