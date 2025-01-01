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紐約地鐵內縱火！男冷血看女乘客「睡夢中活活燒死」　無辜女身份曝

▲▼33歲男子薩佩塔（Sebastian Zapeta）12月在紐約地鐵上縱火燒死女乘客卡瓦姆（Debrina Kawam）。（組圖／路透、翻攝自X）

▲薩佩塔（左）12月在紐約地鐵上燒死女乘客卡瓦姆（右）而被控謀殺與縱火罪。（組圖／路透、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約地鐵2024年12月發生恐怖縱火案，33歲瓜地馬拉男子薩佩塔（Sebastian Zapeta）趁女乘客在打瞌睡時，以打火機點燃對方的衣服，還眼睜睜看著受害者燒死。最新消息指出，警方目前已確認死者為57歲女子卡瓦姆（Debrina Kawam），而嫌犯則被控犯下謀殺與縱火罪；若罪名成立，將面臨終身監禁不得假釋。

據CNN報導，這起案件發生於2024年12月22日早晨。事發當時，剛睡醒的薩佩塔，在布魯克林科尼島-史迪威大道（Coney Island-Stillwell Avenue）地鐵站F線列車車廂內，以打火機點燃一名看似在打瞌睡的女子的衣服。現場監視器畫面顯示，嫌犯犯案後站在車廂另一邊，冷血觀看受害者被活活燒死。

儘管地鐵工作人員與車站巡警在第一時間就用滅火器撲滅吞噬受害女子的火焰，但這名受害者還是因為嚴重燒傷、吸入濃煙，被宣布當場死亡，法醫也確認其死因為他殺。犯案的薩佩塔在事發約6小時後被捕，並在隔天被控犯下一級謀殺、二級謀殺及縱火罪。薩佩塔預計將於2025年1月7日接受審訊，若罪名成立，將面臨終身監禁不得假釋。

據了解，薩佩塔是來自瓜地馬拉的移民。他曾在2018年被驅逐出境，之後再非法返回美國，最近的住址為布魯克林一處專門收容藥物濫用者的庇護所。

這起恐怖事件引起了社會的廣泛關注，當局花了一周時間，利用指紋及DNA技術來識別死者身份，最後確認死者為57歲紐澤西女子卡瓦姆。卡瓦姆曾短暫被收錄於紐約市無家可歸者庇護系統。紐約市長亞當斯（Eric Adams）強調，無家可歸者應獲適當安置，以避免類似悲劇再次發生。

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