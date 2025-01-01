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慶2025元旦空航技校友總會　台南發起國旗海移動大遊行

▲2025年開國紀念日，空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳登高一呼，首度在台南發起升旗遊行牛肉湯活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2025年開國紀念日，空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳登高一呼，首度在台南發起升旗遊行牛肉湯活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年開國紀念日，家家戶戶應該懸掛國旗，空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳響應韓國瑜院長說：「愛國不用害羞」，他率先響應登高一呼，首度在台南發起升旗遊行牛肉湯活動。

本次活動申請集會遊行，邀集台南市、高雄市空軍航空技術學院校友會，台南市退伍軍人協會，台南市陸軍專科學校常士班校友會合辦，台南市空軍官校校友會、台南市國民黨退伍軍人工作委員會、客家工作委員會等十一個社團協辦，全場約有500人走在馬路上，人人手持國旗，一走進仁德區太乙路上，遠遠看到上千面國旗海飄揚，煞是美麗，讓人眼睛為之一亮，一時讓太乙路中段猶如變成國旗路。

一早有很多愛國社團和民眾進場，紛紛搶拍國旗海，還有人專程從高雄包遊覽車上來，要参加愛國遊行，上午9時升旗典禮開始，超大國旗伴隨中華民國頌大進場，總會長揮動國旗，全體喊中華民國生日快樂，展現愛國情操。

▲2025年開國紀念日，空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳登高一呼，首度在台南發起升旗遊行牛肉湯活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，空軍航技校友總會旗，伴隨空軍軍歌進場，燃出了現場高昂情緒的空軍魂，邀請大會主席季麟連上將主持升旗典禮，市議員許至椿，中央軍事院校校友會秘書長劉守仁中將，前立委陳以信，陳立嘉中將，閻建軍王建發將軍，童盛雄將軍及各大社團理事長及各界代表全程参與，接連大合唱中華民國頌，高歌空軍軍歌，士氣沸騰到了最高點。

季上將勉勵退軍，新年新希望，捍衛中華民國不分你我，身為公民大家責無旁貸，總會秘書長劉中將特別表示，總會今年有4個週年活動，包括有國父誕辰100歲，先總統蔣公50週年，抗戰及台灣光復80週年紀念活動遊行貪食龍迫不及待，人人一支小國旗在地表上移動，看到愛國行動的實踐者，聲勢浩大，台南未曾見過民間自發場面。

▲2025年開國紀念日，空軍航空技術學院校友總會，總會長廖盛芳登高一呼，首度在台南發起升旗遊行牛肉湯活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

遊行活動從太乙路星際美食廠出發右轉大發路，右轉太子路，右轉中正路，右轉太乙路回原點，走完全場3.5公里，接下來熱騰騰的台南牛肉湯肉香四溢，運動完來上一碗營養滿分，暖心暖胃補元氣，大擺長龍的盛況，也為慶祝活動畫下了完美句點。

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