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2025年「亞洲最佳旅行地」8大城市　台南為台灣唯一上榜

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」，由當地編輯與撰稿人票選出8個目的地，台南本次也躍上榜單，成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，藉由台南400系列活動，不僅凝聚台南人的城市光榮感，也成功拓展台南的國際知名度，打造台南成為國際旅遊市場中的首選城市！

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，《台南400》系列活動在跨年晚會後劃下完美句點，惟熱度仍不減，2025年被國際媒體《Time Out》列為8大「亞洲最佳旅行地」第四位。先前英國國家地理旅遊雜誌(National Geographic Traveller)選出「 2024年全球30個最酷景點」、美國有線電視新聞網(CNN) 選出「2024年全球24個最值得造訪的地點」，台南皆在名單中，是台灣唯一入選的城市。

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《Time Out》文中介紹台南為「台灣最古老的城市與最初的首都」，也指出台南為「全台的美食之都」，是南部一顆充滿歷 史氣息的溫暖寶石。這座城市不僅擁有豐富的歷史與多元的文化，還融合了前衛的藝術、時髦的酒吧，以及令人垂涎的、多樣性的美食。文中盛讚台南安平的豆花以及樹屋，也大力推薦國際龍舟錦標賽，推崇這是完美結合傳統民俗與河岸遊憩的活動。

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，台南屢獲國際媒體肯定為世界級的旅遊地點，是台南人共享的榮光，台南人共同創造的文化底蘊以及飲食文化，均是能吸引全球觀光客來到台南深度旅遊的獨特利基，後續市府也仍會持續努力，吸引更多國際遊客前來台南，感受台南之美。

《Time Out》原文https://www.timeout.com/asia/travel/travel-experts-guide-to-the-best-places-to-visit-in-asia-in-2025

▲英國倫敦知名出版社Time Out旗下出版物《Time Out》雜誌公布2025年「亞洲最佳旅行地」8個城市，台南成為「亞洲最佳旅行地第4名」，也是台灣唯一上榜的城市。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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