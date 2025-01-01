2025喜迎元旦寶寶報到　彰基接生4嬰兒3人待產中

▲2025元旦迎新生命，彰基醫學中心嬰兒室喜氣洋洋。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

2025年1月1日，元旦佳節，彰化基督教醫學中心迎來了一個生命初啟的溫馨日子。截至上午13:30，已有4位新生兒在這充滿希望的時刻與世人相見，目前還有3位產婦正在待產中。

彰基醫學中心婦產科梁啓源醫師表示：「今天是2025年的元旦，很高興我們彰基醫學中心嬰兒室截至中午為止共接生4位嬰兒，其中男嬰3位，女嬰1位，目前還在待產的產婦有1位，若順利的話，今年的元旦寶寶約有5位。恭喜今天出生的小嬰兒，也恭喜今天生產的產婦生了元旦寶寶。每一位嬰兒的初啼聲都是新爸媽的新年禮物。恭喜！」

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▲今年在彰基出生的元旦寶寶已有4位新生兒，在這充滿希望的時刻與世人相見。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據最新統計，今天誕生的寶寶中，共有3位男嬰與1位女嬰。分娩方式方面，3位產婦自然產，另1位為剖腹產且都順利誕生。今日4位已生產的產婦中都是第一胎，生下男嬰的有3位，生下女嬰的有1位。對於每一位媽媽而言，這不僅是新年的開始，更是人生嶄新一頁的開始；目前在彰基待產的媽媽還有3位。

彰基體系醫院中的鹿港基督教醫院，今天也有1位元旦寶寶，產婦於早上10:02分娩出第一胎剖腹產男嬰，體重：3410公克身高49公分。另外彰化秀傳有4個，彰濱秀傳有3個，共有7個。

▲彰基醫學中心婦產科梁啓源醫師表示：「今天是2025年的元旦，很高興我們彰基醫學。（圖／記者唐詠絮翻攝）

近年來，台灣新生兒出生率持續下降，少子化問題日益嚴峻。根據內政部統計，2023年新生兒數為13萬5571人，較2022年的13萬8986人減少3415人，再創歷史新低。此外，2024年截至11月，新生兒數僅為12萬2360人，較去年同期減少1632人，顯示出生率持續下滑的趨勢。

值得注意的是，傳統上被視為生育高峰的龍年效應在2024年並未顯現，少子化問題不僅關係到人口結構的未來，更影響到每個家庭的幸福感。期待在政府、企業及社會大眾的共同努力下，為新生命創造更穩定、安心的成長環境，讓每個孩子都能擁有美好的未來。