台南跨年晚會「汽球掛布條」！他12字點名市長　市府怒：追究到底

▲鄭男跨年晚會上放汽球，布條上12字點名市長「交出監視器」，市府不忍了，將追究到底。（圖／翻攝記者爆料網）

記者林東良／台南報導

台南市「好Young跨年晚會」在永華市政中心西側廣場舉行，一名鄭姓男子日前指控女兒就讀的幼兒園涉嫌性侵、虐童，並在網路上製作影片指控教育局吃案，掀起輿論，但影片中的孩童卻並非他自己的孩子，影片來源也有疑慮，遭多名家長及台南市府提告，但他不滿，又在跨年晚會上施放氣球點名市長黃偉哲，市府表示，將追究到底。

據了解，鄭姓男子因指控幼兒園涉嫌虐童及性侵其女兒之糾紛，在網路製作影片指控台南市教育局吃案，因引用的影片畫面是教育局調閱卻被人竊取的監視影像，且畫面中的孩童並非他女兒，都是園內其他家長的孩子，而被台南市政府提告竊盜、恐嚇、妨礙公務等罪嫌，另外，幼兒園多名家長獲悉後，也相繼對鄭男提告，並要求下架該影片，目前全案已進入司法程序。

不料，鄭男跨年夜卻又在台南市政府舉辦的晚會上施放氣球，氣球下方更掛著點名台南市長黃偉哲的布條，寫著「黃偉哲性侵案監視器交出來」共12字，引發風波。

由於事發當下氣球很快就飄走，對現場並未造成危害，也未影響活動進行，現場警力以維安為主，事後才追查施放氣球者，將依照蒐證結果偵辦，若確實違法將依法究辦。

台南市政府則表示，鄭男跨年夜之脫序行為已觸犯公然侮辱之誹謗罪，也涉及公共安全問題，對社會大眾可能造成危害，市府後續追究到底，絕不縱容姑息。鄭男除先前與幼兒園的糾紛外，恐將面臨新一波的司法訴訟。

