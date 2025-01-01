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元旦寶寶報到！台中童綜合喜迎3男3女　產婦嗨：兒自己挑的日子

▲▼2025元旦寶寶報到，台中有3家醫院迎接9名新生兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼茂盛醫院接生2個元旦寶寶，不但將嬰兒室佈置小國旗，並贈送荷包蛋抱枕。（圖／茂盛醫院提供）

記者鄧木卿／台中報導

2025元旦第一天，童綜合醫院婦產部不時傳來嬰兒啼哭聲，今年共有3男3女6名元旦寶寶出生出生，其中1名男嬰更是自己提早3天報到；而茂盛醫院今年僅接生2名元旦新生兒，院方憂心表示，台灣出生人數已連續5年負成長，建議已婚夫婦可求助第4代試管技術。

童綜合凌晨1點55分迎接第1個元旦男寶寶，帥氣的小壯丁體重3732公克，許俊正醫師與護理人員送上祝賀禮盒、醫院紀念品，恭喜並祝福平安健康的成長。寶寶的爸爸林先生表示，原本預產期是1月4日，兒子自己挑選在元旦提前3天報到，非常驚喜也高興，原本已有個女兒，如今結個「好」字，令人感到滿足又歡喜。

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▲▼2025元旦寶寶報到，台中有3家醫院迎接9名新生兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

童綜合婦產部接著陸續傳出嬰兒啼哭聲，直到中午11點36分，順利接生3男3女，目前還有1人待產中，醫方將持續守護民眾的健康。

中港澄清醫院清晨6點36分收治因肚子陣痛來待產的媽媽，由產科主任關祥彬接生，7點53分自然產下3045克的健康元旦女寶寶。

▲▼2025元旦寶寶報到，台中有3家醫院迎接9名新生兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

台中茂盛醫院上午8點33分、10點02分陸續迎接1男1女的新生兒，目前還有6人待產，院方送上「荷包蛋」抱枕給寶寶們，並在嬰兒室佈置小國旗，與114歲的國家生日一起同歡！

院長李茂盛說，跟12年前的龍年相比，新生兒人數低於13萬人，堪稱史上最慘淡的龍年，預測未來5年內新生兒人數恐會掉到12.5萬人，顯見台灣少子化的嚴重程度。

▲▼2025元旦寶寶報到，台中有3家醫院迎接9名新生兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲童綜合醫院許俊正醫師（右1）喜迎2025年童醫院首個元旦寶寶降臨，並送上祝福禮盒。（圖／童綜合提供）

目前還有7位孕婦在醫院待產中。李院長說，茂盛醫院在去年元旦接生7個元旦寶寶，希望今年不要破底！他也提醒國人，若備孕超過半年，可接受「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」，把握備孕黃金期。

▲▼2025元旦寶寶報到，台中有3家醫院迎接9名新生兒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲中港澄清順利接生1名元旦寶寶。（圖／中港澄清提供）

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