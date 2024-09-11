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社會 社會焦點 保障人權

幻象飛官獲救！父母穿情侶裝急奔醫院探視兒　感謝外界關心

記者鄧木卿、 許權毅／台中報導

空軍第二聯隊上尉飛官謝沛勳10日晚間，駕駛幻象2000進行夜間訓練，疑似因發動機喪失動力，在新竹南寮西南方16.7哩處緊急跳傘逃生獲救，謝被送往台中梧棲童綜合醫院，謝的父母及妻子今（11）日上午9點半，在軍方人員陪同下現身醫院，父母穿相同的藍白色上衣一起抵達醫院，探望寶貝兒子。

▲飛官謝沛勳的父母穿著同樣藍白衣探視，感情甚篤。（圖／記者許權毅攝）

▲飛官謝沛勳的父母穿著同樣藍白上衣探視，感情甚篤。（圖／記者許權毅攝）

總統賴清德上午前往醫院探視，他站在病床邊向謝沛勳父母、妻子表示，聽到謝沛勳獲救的消息，大家都很開心，也稱讚謝沛勳「表現的非常好」，強調「國家的立場，飛官的性命重於一切」，賴清德更拍拍謝沛勳的肩膀喊，「加油」

謝妻在臉書PO文，在眾人看似光環的職業下，有多少心酸？有多少小孩跟另一半也都在忍受寂寞分離，「你用生命保護著國家，也守護著我們一家。我能做好的就是照顧好小孩，跟自己，讓你安心，每趟起飛都能平安落地」。

▲▼飛官謝沛勳父母由軍方人員開車護送回家。（圖／民眾提供，下同）

▲▼飛官謝沛勳母親面對關心詢問，僅揮手致意。（圖／民眾提供，下同）

謝沛勳的父母今（11日）上午在軍方人員陪同下，搭乘電梯到病房探視，2個小時後下樓離去，謝母面對媒體關心詢問，僅是揮手回應，沒多說什麼話，原本站在一旁的親友，則趕緊過來握著雙手，安撫她的情緒，再送謝的父母離去。

▲▼飛官謝沛勳父母由軍方人員開車護送回家。（圖／民眾提供，下同）

▲▼飛官謝沛勳父母由軍方人員開車護送回家。（圖／民眾提供，下同）

▲飛官謝沛勳的父母在親友陪同下離開醫院，由軍方開車護送回家。

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