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6歲童上廁所「馬桶都是血」！沒吃壞肚子...醫診斷竟是罕見疾病

▲▼馬桶,廁所。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲6歲男童上廁所拉出大量血便，家長趕緊將孩子送往急診，仔細檢查發現竟是罹患罕病。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者游瓊華／台中報導

一名6歲陳姓男童日前上廁所時突然解出大量鮮紅色的血便嚇壞父母，父母趕緊將孩子送往急診就醫。醫師檢查發現男童無明顯腹痛、腹瀉、便秘、發燒，但大腸內有許多鮮血，且小腸有許多潰瘍以及出血的痕跡，研判男童罹患罕見的克隆氏症早期，在台灣發生比例約10萬分之4.7，所幸用藥治療後，出血止住並控制病情，男童也順利出院，持續門診追蹤治療。

童綜合醫院兒童醫學部小兒腸胃科醫師胡書瑋表示，克隆氏症是一種自體免疫疾病，會造成腸胃道慢性及反覆性發炎，主要症狀是反覆發燒、腹痛與腹瀉，常伴隨一些肛門的合併症，如肛裂，瘻管，膿瘍等，但是發病初期常只有部分的症狀。此外，兒童在成長發育期間患病，長期腸道發炎就會造成營養吸收不良，所以兒童罹患克隆氏症也可能出現發育不良的狀況。

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▲胡書瑋。（圖／院方提供）

▲胡書瑋提醒，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便的症狀，家長就應提高警覺。（圖／院方提供）

胡書瑋指出，克隆氏症在整個腸道都有可能有病灶的出現，僅使用胃鏡及大腸鏡檢查常有看不到的死角疏漏，隨著疾病診斷工具的持續進步，現在有小腸鏡、膠囊內視鏡、糞便鈣衛蛋白檢測等工具可增加檢測的成功率。

胡書瑋也呼籲，克隆氏症初期症狀與腸胃炎類似，若孩童出現長期反覆腹瀉、腹痛、甚至血便的症狀，家長就應提高警覺，適時由小兒腸胃科醫師診療。

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