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台中梧棲狂刮7級風！阿北「人車被吹到對向車道」　恐怖畫面曝

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲地區受到東北季風季節侵襲，風勢強勁，根據中央氣象署資料，梧棲昨（23）天上午9點多最大風速達到7級，每秒15.8公尺，81歲李姓男子騎乘機車要橫越台灣大道到童綜合醫院就醫，結果不敵強風，人車被吹到對向快車道，跌坐在分隔島，險象環生，所幸被巡邏員警發現，協助將李男護送到路邊，讓他自行騎車離去。

▲▼梧棲昨吸起7級風，風速15.8公尺，機車男子被吹到逆向快車道呆坐分隔島。（圖／警方提供，下同）

▲▼梧棲昨吸起7級風，風速15.8公尺，機車男子被吹到逆向快車道呆坐分隔島。（圖／警方提供，下同）

梧棲童綜合醫院前的台灣大道8段路口，由於醫院建築物阻擋氣流，使得氣流截面積驟降，大樓兩側的風速因而增加，形成「風切效應」，這對行經的汽機車駕駛感受特別大，李男昨天9點多，就被瞬間強風連人帶車吹著走，後來跌坐在逆向分隔島上，一臉無奈，所幸後方並無來車。

清水警分局安寧派出所員警吳俊龍、林裕財恰巧巡邏經過，見李男呆坐在分隔島，立即廻轉將巡邏車停放於後方警示，體格高大的林姓員警使力地將機車牽至路旁，吳姓員警牽著老翁走到安全處，等待風勢較為平穩才離去。

安寧派出所所長林承亞提醒，梧棲區每當東北季風來臨時，風速大，尤其經過大樓時因風切效應，瞬間級風大，請駕駛人行經時應小心駕駛，放慢車速並應保持安全行車距離，避免風吹偏移導致交通事故發生，尤應注意是否有電線遭風垂落，另外停車後應隨時拉住車門，避免開車門時造成意外發生。

▲▼梧棲昨吸起7級風，風速15.8公尺，機車男子被吹到逆向快車道呆坐分隔島。（圖／警方提供，下同）

▲▼梧棲昨吸起7級風，風速15.8公尺，機車男子被吹到逆向快車道呆坐分隔島。（圖／警方提供，下同）

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