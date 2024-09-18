富商罹癌為事業「8年不回診」　血尿才就醫！腫瘤已穿透攝護腺

▲左圖圓圈處為老台商的攝護腺癌腫瘤，治療後(右圖)完全消失。（圖／中港澄清提供）



記者游瓊華／台中報導

一位73歲越南台商8年前被診斷攝護腺肥大和癌症指數偏高，卻因放不下工作而婉拒做切片化驗，一直到8年後才因血尿以及尿床就醫，檢查發現癌腫瘤已穿透攝護腺且侵犯到膀胱。澄清醫院中港院區放射腫瘤科醫師梁家郡表示，患者經42次快活光子刀治療，一年多持續追蹤檢查，今年7月攝護腺癌完全消失，連癌症指數都幾乎驗不到，而這位老台商慶幸命大，決定退休養命。

梁家郡指出，這位老台商多年以來就有解尿不順和頻尿的老毛病，認為是人老的現象，能忍就忍，8年前就因為尿床到泌尿科求診，診斷為攝護腺肥大，也發現癌症指數偏高，建議做攝護腺切片化驗，卻因工作繁忙而回去越南。

[廣告]請繼續往下閱讀...

老台商8年後不僅解尿困難更加嚴重，甚至已出現了血尿的症狀，才又到澄清醫院接受攝護腺切片化驗，診斷為攝護腺癌，癌症指數竟高達33.667，是正常值的8倍以上，再經核磁共振撿查，發現老台商的腫瘤已穿透攝護腺表膜並侵犯上方的膀胱，決定接受抗賀爾蒙治療和快活光子刀放射線治療。

▲梁家郡提醒，攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似。（圖／中港澄清提供）



梁家郡表示，患者共進行42次快活光子刀治療，完成療程後持續追蹤檢查，今年七月的核磁共振撿查結果，發現攝護腺癌已完全消失不見，原本被穿透的攝護腺也完整恢復，癌症指數已降到0.025，幾乎驗不到癌細胞存在。

梁家郡提醒，攝護腺癌的初期症狀與攝護腺肥大症狀很類似，包括夜尿、頻尿、解尿不乾淨、用力解尿等，攝護腺癌已成為男性國人常見的癌症，好發於60歲以上的年長者。在台灣臨床上發現有約30%的攝護腺癌患者確診時已經是第四期，癌細胞通常已轉移到骨骼等地方，因而延誤治療的黃金時機。