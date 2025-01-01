賴清德指「政院有權提覆議」　許宇甄：捨不得權力魔戒被毀掉？

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，明天針對憲訴法拍板提起覆議案，賴清德總統今（1日）發表元旦談話也說，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間。國民黨立委許宇甄批，賴清德、行政院長卓榮泰是覆議上癮嗎？還是「索倫」上身，捨不得權力魔戒被毀掉？

許宇甄表示，憲訴法修法是為了避免憲法法庭以極少數制約多數的情形再次發生，賴清德只要儘速提名適格的大法官，在立法院順利完成審查，通過表決後，自然不會發生憲法法庭人數不足無法開會的問題。而且憲訴法規範的是憲法法庭，對行政院來說到底哪裡窒礙難行？充其量只是魔戒被暫時拔除，邪念只能在腦中幻想，無法被操弄落實在體制之中，賴清德暫時失去為所欲為的權力有那麼難受嗎？

許宇甄說，戴上權力魔戒雖然可以為所欲為，但也會產生各種邪念，身為國家領袖，治國應該遵循民主憲政做法，不要像邪教教主那般，依靠各類話術蠱惑民眾，以守住自己的權力。

許宇甄感嘆，賴政府上任已超過半年，朝野對峙情況越來越嚴重，行政院先是釋出假訊息說要重編今年度總預算，接著民進黨立院黨團總召柯建銘嗆聲要罷免立法院長韓國瑜，行政院此時又提出覆議，只會使國內政局愈加混亂、內耗嚴重，朝野對立情況若不改善，立法院短期內不會有和平時刻，接下來20天的預算審查及協商會很難過。

許宇甄勸告，新的一年有許多新的挑戰，賴清德也應該調整一下自己剛愎自用的心態，不要以為自己最大，民意選擇讓民進黨在立法院只有少數，立法院審議通過的法案總統自然要遵守。

許宇甄強調，賴政府不要整天只想著利用民進黨的大法官、憲法法庭破壞立法權，更不要只想著以少數大法官破壞民主秩序，請賴清德正視民意，不要只有理解和尊重。若賴總統真想解決目前的朝野困局，除了可以邀集朝野領袖座談，也可以依據憲法第44條賦予的權力，進行院際調解。