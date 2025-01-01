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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德掀「更大的民主」底牌　李彥秀：在野會與公投直球對決

▲▼李彥秀 聯訪 李孟諺 婚外情 賴清德 台南幫 相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統今（1日）發表2025年元旦談話時指出，立院通過爭議性法案，行政院有權提出覆議，憲政機關也可聲請釋憲，人民也有選舉罷免創制複決權利，可以匯聚更大民主力量展現主權在民的真諦。國民黨立委李彥秀對此回應，賴清德終於掀底牌，「更大的民主」就是公民投票，若民進黨在今年8月發動公投，在野黨也會直球對決。

李彥秀說，賴清德看似以總統高度發表元旦談話，但是過去7個月，兼任民進黨主席的賴清德，面對雙少數的執政困境，以及黨內的派系權力生死鬥，賴清德為了鞏固深綠的支持，成為對在野黨發起「零日攻擊」指揮總部。

李彥秀認為，在賴清德總統眼中，只有勝負，沒有妥協，只有你死我亡，沒有溝通共識，對黨內、對在野，對對岸都是如此。把國人當敵人，把對抗當對話，才是今天台灣民主政治最大的危機，更是韌性社會最大的威脅。

李彥秀批，過去7個月，民進黨面對少數執政有三寶，「覆議」、「釋憲」、「青鳥飛」，現在再加上第四寶「公投投好投滿」，今天元旦談話，賴清德終於掀底牌，「更大的民主」就是公民投票，立刻打臉總統府秘書長潘孟安日前立法院所說「公投是媒體的揣測」、「賴總統沒這樣講」。

李彥秀認為，賴清德的目的只有一個，就是不斷的利用政治動員以及媒體操作進行社會動員，進行民粹宣傳，不斷累積2026與2028的相罵本，也轉移媒體與民眾對於執政無能的焦點，破壞的卻是台灣的團結，與社會的和諧。

李彥秀說，提出覆議是行政院的權力，但覆議與釋憲都是轉場過水，以在野黨在國會的多數，以及憲法訴訟法並沒有涉及憲法的權責架構，行政單位的覆議與釋憲最後都會失敗，民進黨與賴清德最後要的就是公民投票。

李彥秀強調，公投是人民的信任投票，如果民進黨在今年8月發動公投，在野黨也會直球對決，執政的民進黨也必須為公投結果負起完全的政治責任。

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