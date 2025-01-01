賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　藍黨團：真有誠意就該邀在野黨主席

▲賴清德將邀韓國瑜喝咖啡，在總統府聊國家大事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日立法院三讀《財劃法》、《選罷法》、《憲訴法》等法案，朝野爭論不休，被問到是否可能邀請朝野政黨領袖喝「大和解咖啡」？總統賴清德今（1日）回應，總統的工作是團結朝野、化解分歧，他會邀請立法院長韓國瑜在訪美啟程之際來總統府喝咖啡、聊國家大事。國民黨團副書記長王鴻薇對此表示，如果賴總統真有心化解朝野對立，就拜會或邀請在野黨主席共商國事。

王鴻薇指出，賴總統今日釋出願意跟韓院長一起喝咖啡的消息，國民黨當然樂見賴總統終於放下極端對立的心態，願意跟在野黨領袖一起來坐下來好好談國事，但賴總統也應該跟在野黨主席一起共商國事。

王鴻薇質疑，民進黨立院黨團總召柯建銘前2天才揚言要罷免韓國瑜，賴清德現在就要跟韓院長喝咖啡，「難道一個唱白臉一個唱黑臉的雙簧嗎？」這樣顯得沒有誠意，要尊重就應該徹底的尊重，而不是一個人先去說要罷免別人，另外一個才說要一起喝咖啡，顯得誠意完全不足。

國民黨立委李彥秀也說，如果賴總統真的有心化解目前的朝野衝突與對立，就應該真心誠意地拜會在野黨領袖，遞出橄欖枝化解歧見，這才是總統的格局與高度，「全民希望看到的是全民總統賴清德，而不是披著中華民國總統外衣的賴主席！」

