　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批賴清德元旦文告「失望又遺憾」　民眾黨：讓民主變「民進黨作主」

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德在2025年的第一天發表任內首次元旦新年談話，直指立法院藍白陣營聯手通過的爭議法案，強調行政院有權覆議，相關單位也可聲請釋憲，而且人民有選舉、罷免、創制、複決等權利。對此，民眾黨回應，賴清德演說仍令人失望又遺憾，自私自利讓「民主」成「民進黨做主」，民眾黨會堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。

針對賴清德元旦文告，民眾黨1日中午表示，賴清德在2025年元旦文告提及26次「民主」，然而過去這一年，賴獨攬司法、行政權，更一意孤行用暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，阻止在野黨推動的進步法案，用「比較級」的民主來挑戰憲政體制，不但無法說服社會大眾何謂「更大的民主」，反而凸顯執政者為鞏固權力而操弄民主，「新的一年發表的演說，仍然令人失望又遺憾」。

民眾黨提及，執政黨自私自利，讓「民主」成為「民進黨作主」，在國家內部破壞和諧、製造分裂，讓國人因自我認同而遭致獵巫，過去民主前輩用血汗帶領台灣人走上民主，現在的民進黨卻讓民主道路充滿荊棘，面對地緣政治的變動，台灣更應團結一致，很可惜賴清德不願付諸行動。

民眾黨指出，賴清德的執念讓台灣陷入分化，打造和諧的台灣社會，需靠對話而非對抗，民眾黨會持續落實改革、強化監督、不畏威脅，堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
羅志祥開唱「遭觀眾砸派」　失控畫面曝光
快訊／是元介宣布結婚！
快訊／震撼彈！　《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約
快訊／歐陽妮妮生了！　跨年夜全家「醫院迎男寶寶」
LIVE／紐約時報廣場「跨年降球」迎2025　百萬人齊聚狂歡
快訊／跨年焰火砸中日本女童！　台中市消防局開罰了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

共軍用劉德華歌曲對台武嚇　民眾黨批：戕害兩岸流行文化發展、交流

批賴清德元旦文告「失望又遺憾」　民眾黨：讓民主變「民進黨作主」

賴清德指「政院有權提覆議」　許宇甄：捨不得權力魔戒被毀掉？

賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　藍黨團：真有誠意就該邀在野黨主席

朱立倫轟賴政府一個字「鬥」　綠委反嗆真可悲

賴清德掀「更大的民主」底牌　李彥秀：在野會與公投直球對決

馬英九嗆綠色恐怖濫權　讚朱立倫、韓國瑜讓國民黨浴火重生

朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異

鏡新聞民調／賴清德滿意度50.9%　藍綠白立委最新滿意度看這裡

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

火焚折屍塞 #冰櫃 ！ 主嫌落網嗆記者：關你屁事啊

炎亞綸現身台南跨年　驚喜合唱蔡黃汝！

安心亞爆乳馬甲裝「幫你呼呼」辣翻　「一字馬.M字腿」13分鐘組曲開全Mic

女買拖把二度退貨被拒 #大東夜市 咆哮警強制送醫 #台南

小哈利曾反抗父母「疫情飛紐約就學」　拒絕迎合他人審美「把人生的秀演好」

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

共軍用劉德華歌曲對台武嚇　民眾黨批：戕害兩岸流行文化發展、交流

批賴清德元旦文告「失望又遺憾」　民眾黨：讓民主變「民進黨作主」

賴清德指「政院有權提覆議」　許宇甄：捨不得權力魔戒被毀掉？

賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　藍黨團：真有誠意就該邀在野黨主席

朱立倫轟賴政府一個字「鬥」　綠委反嗆真可悲

賴清德掀「更大的民主」底牌　李彥秀：在野會與公投直球對決

馬英九嗆綠色恐怖濫權　讚朱立倫、韓國瑜讓國民黨浴火重生

朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異

鏡新聞民調／賴清德滿意度50.9%　藍綠白立委最新滿意度看這裡

四川124歲阿婆慶生！笑稱：閻王爺都把我忘了

花蓮台灣好行「郵輪式公車」受歡迎　即起抽號搭車...杜絕搶位

辛巴威正式廢除死刑！　約60名死囚「減刑為監禁」

高市大同醫院2025元旦長庚接棒　經營權轉換...陳其邁親曝利多　

快訊／呂政儒12場禁賽令期滿　本周是否出賽正式揭曉

16歲少年車手吞9萬詐欺贓款...慘被當街狂毆　4煞下場曝

影／男童當面問「我要當總統！你支持我嗎？」　賴清德笑：當然會

「台灣觀光100亮點」1月焦點在屏東　遊亮點還可抽好禮

東歐陷困境！烏克蘭拒讓俄羅斯天然氣借道　摩爾多瓦進入緊急狀態

是元介宣布結婚…交往2年多套牢圈外女友　「1314發文時間」超閃

政治熱門新聞

政論漫畫家「魚夫」驚傳過世　享壽64歲

柯文哲受邀出席總統府元旦升旗　民眾黨證實

全文／賴清德元旦談話直指藍白立院爭議法案　喊人民有選舉罷免權

賴清德、蕭美琴穿GORE-TEX空軍英倫風衣　出席總統府元旦升旗

賴清德很憂心　「我以前當立委，立院還不會這樣」

鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不充分

快訊／《國土計畫法》三讀！　展延至2031年前實施

LIVE／賴清德首次元旦談話　直球接受媒體QA！

北捷跨年爆量294.9萬人次　2小時疏運完

朱立倫拋「同為中華、異為體制」新論述　籲兩岸求同尊異

宜蘭縣長林姿妙涉貪　吳宗憲「不該被停職」：內政部偏頗解釋法律

跨年散場宣導避開捷運紅藍線無用　民眾甘願市府站排隊搭車

快訊／北捷今運量280萬人次創今年新高

北市跨年晚會、張惠妹開唱　22萬人擠爆信義區與大巨蛋周邊

更多熱門

相關新聞

賴指政院提覆議　藍委：捨不得權力魔戒？

賴指政院提覆議　藍委：捨不得權力魔戒？

立法院會日前三讀修正憲法訴訟法等三法，行政院長卓榮泰認為窒礙難行，明天針對憲訴法拍板提起覆議案，賴清德總統今（1日）發表元旦談話也說，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視的空間。國民黨立委許宇甄批，賴清德、行政院長卓榮泰是覆議上癮嗎？還是「索倫」上身，捨不得權力魔戒被毀掉？

賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　藍黨團這樣說

賴清德邀韓國瑜喝和解咖啡　藍黨團這樣說

賴掀「更大民主」底牌　國民黨嗆應戰

賴掀「更大民主」底牌　國民黨嗆應戰

鏡新聞民調／賴清德滿意度50.9%　藍綠白立委最新滿意度看這裡

鏡新聞民調／賴清德滿意度50.9%　藍綠白立委最新滿意度看這裡

鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不充分

鏡新聞民調／柯文哲涉京華城容積案遭起訴　43.9%認為證據不充分

關鍵字：

民眾黨賴清德元旦文告

讀者迴響

熱門新聞

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！

恭喜！　5生肖2025旺爆

元旦奪命車禍！28歲男自撞「鋼管插喉」當場慘死

鄭家純醫生老公「首露臉」！

政論漫畫家魚夫肝癌過世　發現時已末期

陸跨年眾女星大唱中文版〈APT.〉挨批難聽

等101煙火！一群人「全拍錯棟」ICU醫笑翻

新莊16歲少年跨年夜墜樓亡

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」

快訊／台中跨年晚會突傳緊急通報！

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」尷尬畫面曝

即／蔡阿嘎帶警察上門強制執行！　蘿拉家搜出喪屍煙彈

台南跨年晚會插曲！布條綁汽球飄空中

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸

更多

最夯影音

更多

歌迷撞臉鄧紫棋「開口更像」　網友：妳在台下，那誰在台上？

【小小年紀嘴真甜】學生不想午休狂誇老師：老師最美了

【吃個甜點這麼講究？】拿鑰匙解鎖自己的「求婚驚喜」

抱孫帶狗過馬路遭撞飛！ 阿公忍痛爬起救娃 #彰化

蘿拉涉毒被帶回警局！　強制執行時「蔡阿嘎也在場」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面