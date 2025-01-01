批賴清德元旦文告「失望又遺憾」　民眾黨：讓民主變「民進黨作主」

▲總統賴清德發表元旦談話並受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德在2025年的第一天發表任內首次元旦新年談話，直指立法院藍白陣營聯手通過的爭議法案，強調行政院有權覆議，相關單位也可聲請釋憲，而且人民有選舉、罷免、創制、複決等權利。對此，民眾黨回應，賴清德演說仍令人失望又遺憾，自私自利讓「民主」成「民進黨做主」，民眾黨會堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。

針對賴清德元旦文告，民眾黨1日中午表示，賴清德在2025年元旦文告提及26次「民主」，然而過去這一年，賴獨攬司法、行政權，更一意孤行用暴力杯葛、欺騙恐嚇等手段影響立法運作，阻止在野黨推動的進步法案，用「比較級」的民主來挑戰憲政體制，不但無法說服社會大眾何謂「更大的民主」，反而凸顯執政者為鞏固權力而操弄民主，「新的一年發表的演說，仍然令人失望又遺憾」。

民眾黨提及，執政黨自私自利，讓「民主」成為「民進黨作主」，在國家內部破壞和諧、製造分裂，讓國人因自我認同而遭致獵巫，過去民主前輩用血汗帶領台灣人走上民主，現在的民進黨卻讓民主道路充滿荊棘，面對地緣政治的變動，台灣更應團結一致，很可惜賴清德不願付諸行動。

民眾黨指出，賴清德的執念讓台灣陷入分化，打造和諧的台灣社會，需靠對話而非對抗，民眾黨會持續落實改革、強化監督、不畏威脅，堅定捍衛台灣民主不被綠色威權侵噬。