2025台南好young跨年晚會25萬人次　3小時內清11噸垃圾場地復原

▲2025台南好young跨年晚會25萬人次齊聚歡喜跨年，3小時內清11噸垃圾場地復原，元旦新象氣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南好young」跨年晚會集結19組藝人團體，歷經7小時馬拉松式的演出，市長黃偉哲與25萬人次相約2026台南跨年再見，畫下完美句點！

過程中，韓國巨星男神李俊昊帥氣演出，將活動現場氣氛帶到最高潮；炎亞綸驚喜現身和師妹豆花妹蔡黃汝合唱，成為吸睛彩蛋；金曲天團動力火車經典組曲果然瞬間把現場變成大型KTV；擔綱跨年後壓軸的嘻哈天團玖壹壹，更是嗨翻全場，眾多粉絲久久不肯散場；再再顯示「台南好young」跨年活動，打出自己的品牌。黃偉哲市長強調，未來大家還想要聽哪個歌手、看哪個明星，歡迎到他的粉專許願，他會盡可能實現大家的願望。

黃偉哲表示，很開心看到這麼多好朋友來台南一起跨年。他說，2024年是台南400，台南從年初精彩到年尾，在2024的最後一天倒數幾個小時，跟最好的朋友一起看最精彩演唱會結束精彩的一年是最美好的事，而演唱會結束後，仍有三五好友以野餐墊繼續續攤、留下來拍畢業照、跳舞的熱鬧景象，甚至有幾位熱心民眾一起主動加入撿拾垃圾的工作。

除了場內熱鬧，場外美食市集也是人潮洶湧，大批民眾在玖壹壹壓軸演唱結束後，有的直奔攤商區巡覓美食補充能量，約凌晨2時以後才陸續離場，加上跨年場地旁的西拉雅廣場將舉辦元旦升旗典禮，市府相關單位一點都不敢馬虎，通力合作，除警察於凌晨1時半完成交通疏導；環保局更出動清潔人員掃街、主辦單位及工讀生等撿拾垃圾等，總計出動82名人力，收運垃圾量11噸，資源回收量3噸，趕在清晨4時多恢復西側廣場草皮、西拉雅廣場等周邊的市容及環境整潔，讓市民在元旦一早即感受到整潔的市容，迎接嶄新的一年。

黃偉哲謝謝大家熱情的支持台南的跨年活動，也跟粉絲們相約「2026台南好young」耶誕跨年活動見，並預祝大家新的一年「蛇宓隆發（啥咪攏發）」，想「蛇」麼，有「蛇」麼，心想事成。

黃偉哲進一步指出，迎接2025年嶄新的一年，熱情邀請大家來參加台南龍崎光節：空山祭、月津港燈節、鹽水蜂炮以及2025亞太蘭展暨台灣國際蘭展等活動，希望與全國民眾2025相約台南，持續感受台南的熱情與活力。

主辦單位新聞及國際關係處感謝所有粉絲及市民朋友的配合讓活動安全圓滿結束。經過統計的結果，警察局出動警力241名及義警32人，共同努力在凌晨1時半左右恢復交通順暢；交通局勤務中心指出，活動現場最後一班接駁車於凌晨2時輸運最後離開的民眾，結束接駁任務，合計接駁64班1825人次。